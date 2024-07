En una desgarradora escena de dolor y tristeza, Ivonne Rodríguez, madre del reconocido pitcher dominicano Reyes Moronta, llora inconsolable la pérdida de su hijo, quien falleció este domingo, en un trágico accidente mientras conducía su «four wheel» en dirección a su residencia en la comunidad Quinigua, municipio de Villa González, provincia Santiago.

El vehículo chocó contra un árbol, llevándose consigo una joven vida llena de promesas.

«Mi hijo se me fue, tan bueno que era mi muchacho… él me decía ‘mami, yo quiero que tú seas feliz, pídeme lo que quieras’, y yo le decía ‘yo te quiero a ti, yo no quiero dinero’,» recuerda entre sollozos Ivonne Rodríguez, aferrada a los recuerdos de su hijo.

«No hay palabras, un muchacho bien humilde, compartía con todo el mundo», dijo su vecino José Manuel de Dios.

Mientras que Welington Rodríguez, uno de sus entrenadores lo describió como un muchacho grande.

«Nosotros siempre lo tratamos de guiar por el camino correcto pero él siempre ha sido un muchacho grande, un loquito. El era un ejemplo de la comunidad y del béisbol».

Se recuerda que el pasado 3 de marzo fue adquirido por las Águilas Cibaeñas, equipo con el que no llegó a debutar.

El oriundo del municipio de Quinigua, Villa González, debutó con los Gigantes de San Francisco en 2017 y se mantuvo allí hasta 2022. Luego pasó a los Dodgers de Los Ángeles, y en esa misma temporada jugó para los Diamondbacks de Arizona.

Moronta también formó parte de la Liga Mexicana de Beisbol y de los Bravos de León.

En Las Mayores, Reyes Armando Moronta tuvo 10 victorias y 11 derrotas, y una efectividad de 3.05.

