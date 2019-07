“Mi seguridad y su seguridad primero”, dice Cardi B al cancelar concierto en Indianápolis

INDEANÁPOLIS.- Cardi B pospuso un concierto en Indianápolis tras lo que la policía describió como una amenaza no verificada a la rapera ganadora del Grammy.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la artista se disculpó con sus fans sobre el espectáculo planificado para el martes en el Bankers Life Fieldhouse, y dijo: “Mi seguridad y su seguridad primero“.

Dear Indiana people I’m so sorry for today .I will like to let you know I was at the venue I was even rehearsing a new move I been excited to do on my show. Unfortunately there was a security threat that is currently under investigation right now. My safety and your safety first. pic.twitter.com/4glELemzYY

— iamcardib (@iamcardib) July 31, 2019