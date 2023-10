Michael Miguel explica porqué aparece en caso Búho

El comunicador Michael Miguel Holguín aclaró este lunes que no tiene nada que ver con la Operación Búho, tras ser mencionado en el expediente del fraude de unos 2,500 millones de pesos por parte de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Herrera.

Defendió además su seriedad y honestidad, resaltando que todo lo que tiene se lo ha ganado limpiamente, con mucho trabajo y sacrificio.

«Yo tengo 40 años entregando mi vida, y no me he vendido y no hay un Gobierno que diga que me dio a mí tres pesos. Yo soy un hombre serio, yo soy un dominicano serio. Es injusto del tal «Demócrata» ponerme a mí en esas condiciones, yo no lo acepto. Yo no soy un delincuente, yo soy uno de los dominicanos serios que tiene este país, honesto, y lo sabe el presidente y lo sabe la Procuraduría y lo sabe mi entorno y lo sabe Telemicro, que yo soy un dominicano bueno, no es justo que venga la mugre a dañarle la vida y el trabajo a uno, eso no es justo», detalló.

Aclaró que su único vínculo con el imputado señalado en el caso Búho es el de una amistad con Santana Borsilea ya que este último lo había contratada en varias ocasiones para animaciones de fiestas.

El presentador de televisión reveló también que fue investigado por la procuradora general, Miriam Germán Brito, y la procuradora para la Persecución, Yeni Berenice Reynoso, quienes lo invitaron y conversaron con él en su oficina de la Procuraduría, recibiendo un buen trato de parte de ellas. Dijo que no se trató de un interrogatorio, sino de una conversación decente.

«Me investigaron y, obviamente, en esa investigación no salió absolutamente nada, ¿y por qué no salió nada? Porque yo soy un hombre serio, yo no soy un tíguere cualquiera», dijo.

Sobre el expediente

Se recuerda que su nombre aparece en el expediente acusatorio sometido por el Ministerio Público contra siete directivos de COOP-Herrera, donde se dice que él puso en contacto a uno de los acusados (Gabriel Santana Borsilea) con el entonces presidente de la cooperativa y acusado mayor, el señor Jorge Eligio Méndez.

La Operación Búho es el resultado de un trabajo conjunto de investigación realizado durante meses por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.

Los arrestados son Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya.

El Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.

Las imputaciones incluyen los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas. El grupo incurrió en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza de ahorrantes y lavado de activos.