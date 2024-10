Michael Miguel Holguín y Grace Reyes conducirán premios Glamour Music Awards RD 2024

Los destacados comunicadores Michael Miguel Holguín y Grace Reyes, fueron presentados como los conductores de la tercera edición de los premios Glamour Music Awards RD 2024.

Dominick Liriano y Yuderki Rosa, director y vicepresidenta de la premiación, respectivamente, informaron durante la rueda de prensa celebrada en el Salón Anacaona del Hotel Jaragua, que “estamos listos para reconocer lo mejor de la música y la comunicación con una gala llena de esplendor como nos ha caracterizado en las ediciones anteriores”.

“Estamos muy felices de contar este año con la profesionalidad de los respetados conductores Michael Miguel Holguín y Grace Reyes, estamos seguros que con el fantástico desdoble que los caracteriza en escena, harán de esta noche inolvidable para los invitados” manifestaron Liriano y Rosa, en su intervención.

Los ejecutivos revelaron que en la noche del próximo 10 de octubre, y bajo el concepto “Tropicalísimo”, en el escenario del Teatro la Fiesta del Hotel Jaragua, se pondrá de manifiesto un despliegue de ritmo y sabor que incluye las actuaciones musicales de: Kinito Méndez, Félix Cumbe, Ángelo Perrone, Robert Liriano, Kreizy K, Bonny Cepeda y Carecantina.

Asimismo, se anunció que luego de ceremonia de entrega, los invitados podrán disfrutar de un after party, al compás de la música de Toño Rosario, el debut de David K. y la Orquesta Renacer, en Merengue Bar, del referido complejo hotelero.

La producción del esperado evento, estará bajo la responsabilidad de Rafael Taveras, como productor general; Marli Romero, productora general de la Alfombra Roja y Hanowell Mañaná, como productor técnico de la alfombra, y Rafael Shanlate, productor musical.

Los invitados, quienes desfilarán con sus mejores galas por la Alfombra Roja, serán recibidos por los conductores Jessica Campos, Misael Lao, Kemberlle Medina y Willy González.

Haciendo honor a su tema Tropicalísimo, el encuentro al que se dieron cita representantes de diversos medios de comunicación, nominados, patrocinadores e invitados especiales; culminó con el brindis de un cerdo horneado, del restaurante El sabor de la Abuela.

