¡El más rápido en visitar todos los países del mundo! Michael Zervos logra Récord Guinnes

El estadounidense Michael Zervos se convirtió en el hombre más rápido en recorrer todos los países soberanos del mundo, completando la hazaña en tan solo 498 días.

Según los Récords Mundiales Guinness, durante más de un año Zervos despertaba casi a diario en un territorio nuevo, rodeado de rostros y paisajes desconocidos. Su meta era ambiciosa: visitar cerca de 200 países en menos de 543 días, lo que finalmente logró, imponiendo una nueva marca mundial.

El cineasta y explorador de 35 años no solo viajó para romper récords, sino también para escuchar a las personas. En cada país pedía a los lugareños que le compartieran su recuerdo más feliz, entre ellos la subdirectora del periódico HOY, Millizen Uribe, quien participó en su proyecto.

Durante su visita a República Dominicana, Zervos explicó a periodista Lency Alcántara que su travesía le permitió descubrir que la felicidad no radica en la riqueza ni en los bienes materiales, sino en la autenticidad de los vínculos humanos y en la capacidad de disfrutar las pequeñas cosas.

El aventurero también confesó haber quedado cautivado por la gastronomía local. Desde su primer día en Santo Domingo probó platos icónicos como chicharrón, mofongo, bacalao y croquetas, sabores que, según él, resumen la identidad caribeña del país.

