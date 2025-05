Michelle Reynoso rompe el silencio sobre su relación con Rubby Pérez, tragedia Jet Set y su lazo con la familia del artista

La diseñadora Michelle Reynoso, madre de Ana Beatriz —la hija menor del icónico merenguero Rubby Pérez— rompió el silencio luego de abstenerse de ofrecer declaraciones públicas tras el colapso del techo del centro de diversión Jet Set, que provocó la muerte del artista la madrugada del 8 de abril de 2025.

En una entrevista exclusiva con la comunicadora Luz García para su programa Noche de Luz, Reynoso narró cómo vivió aquel momento trágico, su relación con Rubby, el vínculo del artista con su hija, y aclaró algunas situaciones surgidas tras el fallecimiento.

«Del Jet Set me fui esperanzada»

Reynoso relató que la noticia la sorprendió mientras se encontraba en Colombia con su equipo de trabajo:

«Yo estaba en mi grupo de trabajo, con todas mis empleadas en Colombia en un entrenamiento, nos acostamos a dormir para ir al aeropuerto bien temprano, ahí recibo la llamada de una amiga de la universidad, y no cojo el teléfono, eran las 1:00 de la mañana, pero vi 14 llamadas de ella, cojo el teléfono y me dice: ‘Michelle, ¿tú no viste lo que pasó en Jet Set?, se cayó el techo y (Octavio) Dotel se murió», contó.

Según explicó, su amiga también le mencionó que Rubby Pérez estaba tocando esa noche, lo que la llenó de preocupación.

«Yo del aeropuerto fui al Jet Set, salí a las 10:00 y pico de la noche y me fui esperanzada porque yo decía que él era un hombre muy fuerte y muy inteligente, y que si él estaba dentro de los escombros, estaba tranquilo esperando que lo rescaten«, dijo.

Al enterarse del trágico fallecimiento del artista dijo que por su mente pasó «todo, porque yo sabía lo que me venía con la niña, la niña y él eran inseparables, y él era un apoyo para nosotras. Aunque él y yo no teníamos una relación de pareja, él era muy buen padre, con mi mamá tenía una relación excelente».

Ana Beatriz se entera de la muerte de Rubby

Una de las confesiones más emotivas fue sobre cómo manejó la noticia con su hija, Ana Beatriz: «Yo le hablé mentira, yo todo el tiempo le dije que él estaba en el hospital. Entonces, el miércoles cuando nos íbamos a la funeraria, la familia me dijo: ‘ya tienes que decírselo’. Porque ella creía que iba para el hospital conmigo a ver a su papá. Fui a la habitación, le dije todo, el momento más difícil de mi vida entera».

Relación de Rubby Pérez y Ana Beatriz

Reynoso describió la relación entre Rubby y su hija como inseparables: «Todo que sí, todo amor, todo paz. Él era así porque se iba a los 15 años de Ana, él le dio todo junto a Ana. Yo siempre decía: ‘Dios mío, pero ustedes están hablando todavía’, o sea, hablaban por cámara horas».

Relación con la familia de Rubby

Sobre su vínculo con los otros hijos y familiares de Rubby Pérez, indicó que es cordial: «Mi relación con los hijos de Rubby y con la familia de Rubby es una relación cordial, yo realmente tengo ciertos afines porque yo conozco la familia de Rubby muchísimo antes que Rubby. Con los hijos me llevo cordialmente, con mucho respeto».

Aclara publicación tras entrevista de Zulinka Pérez

Michelle también abordó una publicación suya en redes luego de que Zulinka Pérez, hija del artista, ofreciera declaraciones al periodista Tony Dandrades: «No habían pasado tres horas del funeral, ¿tú no crees que ella habló airada y desorientada? Entonces, lamentablemente el que habla así no tiene control».

Reveló que Dandrades la contactó a ella primero para una entrevista, pero declinó. «A quien Tony llama es a mí y yo digo no, yo no tengo por qué dar entrevistas que la pueden dar sus hijos. Me pidió que si puede entrevistar a Ana, y yo le dije: sí, mañana yo te la puedo mandar, y siempre preguntándole a Ana si quiere».

Sobre una de las declaraciones de Zulinka, en la que decía que “el problema de Rubby eran las mujeres”, Reynoso respondió: «Ese era problema de Rubby, y como era problema de Rubby, no tenemos por qué traerlo aquí, es simple. Yo sí me dedicaré a no empañar la relación de ella con mi hija».

Los 15 años de Ana: ¿una despedida sin saberlo?

Reynoso recordó con emoción los 15 años de su hija, celebrados en marzo de 2025, donde Rubby cantó un merengue junto a ella.

«Yo le decía en cada reunión: yo necesito que hagamos el cumpleaños, porque quizá ni tú (Rubby Pérez) ni mami estén en condiciones de disfrutarse la boda de Ana»

También resaltó que Rubby vivía uno de los mejores momentos de su vida: «Él estaba viviendo los mejores años de su vida, este último año y medio era súper dedicado, tenía otro carácter chulísimo, que él tenía un carácter medio fuertecito (anteriormente), pero estaba viviendo súper bien, y disfrutándose sobre todo la niña»

Rubby Pérez y su vida íntima

«Él no lo guardaba, él era muy privado de su vida, yo creo que en los 50 años del arte nunca se escuchó nada, él era muy privado, y muy temeroso de los atracos, los secuestros, yo soy sola, hija única, entonces como él no estaba todo el tiempo presente en el país, él siempre decía que Ana no se podía exponer, que Ana era un peligro. Nosotros relajábamos en la casa y decíamos: ‘métela en una bola de cristal'», confesó Reynoso.

