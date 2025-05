Michelle Reynoso y Ana Beatriz con la moda en la sangre

En el mundo del diseño de moda de la República Dominicana, Michelle Reynoso ha diseñado y “cosido” una carrera marcada por la elegancia, el cuidado a los detalles y la pasión por la moda. Pero más allá de las pasarelas y los patrones, hay una conexión con una costura mucho más fuerte que la une al mundo del estilo: su hija Ana Beatriz, quien desde pequeña ha compartido con ella no solo la admiración por las tendencias, sino también el amor por crear.

A propósito de que el próximo domingo 25 de mayo es el Día de las Madres, celebramos la historia de una dupla donde el buen gusto y la complicidad se heredan, se cultivan y se disfrutan.

Y es que para la reconocida diseñadora de moda, su rol como madre es una de las influencias más profundas en su proceso creativo.

“Ser mamá me ha dado una nueva perspectiva sobre lo que significa sentirse bien en tu propia piel. Me ha enseñado a valorar la funcionalidad sin sacrificar el estilo, y a pensar en la mujer real: la que se mueve, que cuida, que sueña, que lucha todos los días”, cuenta Michelle.

Y es que, según sus propias palabras, diseñar pensando en su hija Ana Beatriz, la conecta con esa parte más emocional del diseño, “esa que busca no solo vestir, sino acompañar. Cada prenda que creo lleva un pedacito de ese amor, de ese instinto protector y, sobre todo, de esa admiración que siento al verla convertirse en la mujer que está siendo”.

Las piezas de moda firmadas por Michelle Reynoso se distinguen por ser de estilo fresco y natural. La creativa se lo atribuye a que se inspira constantemente en la personalidad de su hija. “¡Definitivamente! por la forma en que vive la vida: con alegría, curiosidad y mucha autenticidad. Muchas veces, cuando diseño, pienso en qué le gustaría usar a ella, cómo se sentiría con tal o cual prenda, y eso me guía a crear piezas que combinan comodidad con carácter. Hay diseños que llevan su energía, sus colores favoritos, o incluso detalles que reflejan su personalidad”, asegura la orgullosa madre.

De tal boceto tal hija

Ana Beatriz, no solo es inspiración para Michelle, también aporta importantes ideas en el trabajo de su madre, un ejemplo de ello fue el vestido que la adolescente usó para la celebración de sus 15 años.

“En su vestido de 15 años Ana eligió absolutamente todo por sí misma. Tenía una visión muy clara de lo que quería desde el principio, y eso me encantó. Yo la ayudé con algunas ideas, aportando detalles desde mi experiencia, pero realmente fue su proceso creativo. Escogió los colores, el tipo de tela, el estilo… todo reflejaba su personalidad”, cuenta la artista del hilo y la aguja.

Que lo diga Ana

Ana Beatriz, nació y se ha criado entre telas y bocetos, una realidad que ha provocado una admiración especial por su madre y trabajo que hacer. “Siento una emoción que es difícil de explicar. Mi mamá es una gran inspiración para mí y para muchas otras jóvenes de mi edad y mayores. Ver todo el trabajo que hace, su dedicación y pasión, me llena de orgullo. Cada vez que la veo lograr cosas, me motiva a seguir mis propios sueños. Me siento muy afortunada y agradecida de tener una mamá tan maravillosa, que no solo me apoya, sino que también me inspira a ser mejor cada día”, nos revela Ana B.

Para nadie sería sorpresa ver una colección firmada por esta dupla. Beatriz imagina que sería una propuesta llena de colores frescos y suaves. “ Le pusiéramos un nombre algo como “ocean breeze”. Sería una colección de ropa playera llena de colores frescos y suaves, con prendas cómodas que mezclan lo relajado del estilo coastal con un toque moderno y de playa. La colección sería como una mezcla de verano, aventura y moda que invita a divertirse y ser uno mismo”, recrea.

Pero, Ana Beatriz no solo admira el trabajo de su madre también su estilo personal para vestir, arreglarse y escoger detalle. Y por su puesto que le gusta el closet de su mamá, asegura que si tiene que vestirse como ella no lo dudaría ni un segundo. “Lo primero que me pondría serían las carteras y los zapatos de mi mamá. Tiene una colección increíble, todas son súper lindas y me encantaría tenerlas todas”, detalla.

También, comparten muchas piezas como madre e hija, pero principalmente las correas y las carteras. “Ana tiene un ojo muy especial para elegir los accesorios que complementan su estilo”, dice Michelle.