MICM imparte taller para prevenir violencia

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en colaboración con la Vicepresidencia de la República, impartió el taller “El Real Cariño”, dirigido a colaboradores de la institución con el objetivo de prevenir la violencia de parejas.

El taller fue impartido por la psicóloga Miosotis Grullón, quien forma parte del programa Cultura Ciudadana, que busca tratar problemas sociales de manera innovadora, con la finalidad de producir un cambio positivo en la sociedad.

Grullón afirmó que desde pequeños a los seres humanos les inculcan el amor romántico de telenovela, el cual no existe, porque no todo es “color de rosas”, al tiempo de aclarar que “el amor todo lo puede” siempre y cuando sea enriquecedor y responsable.

La experta hizo hincapié en cinco herramientas para fomentar el Real Cariño, que consisten en realizar actividades placenteras juntos, expresar afectos, hacer acuerdos y cumplirlos, dedicar tiempo para la intimidad y no hacer a los hijos partícipes de los conflictos de pareja.

La actividad se llevó a cabo en el salón de capacitaciones del piso 7 de la Torre MICM, bajo la coordinación del Departamento de Equidad de Género y Desarrollo que dirige Raquel Montás, con el fin de dar apoyo a actividades que concienticen y prevean la violencia contra la mujer.

“Con esta conferencia se busca poner fin a la violencia de pareja mediante acciones que generen un cambio y eduquen sobre comportamientos que fomenten relaciones afectivas sanas y así reducir la violencia de género en la República Dominicana”, dijo.

“El Real Cariño” es una iniciativa de la Vicepresidencia de la República.