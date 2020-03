Miedo a cuarentena: Supermercados están llenos de gente

No ha valido que el Gobierno aclare no habrá cuarentena total. Tampoco que varios supermercados insistan en que no cerrarán. Hoy lunes 30 de marzo son varios los establecimientos que están llenos de personas, algo contradictorio a la recomendación básica de aislamiento social para prevenir el coronavirus.

Sin embargo, una vista de distintos Supermercados de la Capital muestra lo contrario: personas muy cerca a las otras. Hombres con guantes, pero llevándose comida a la boca con ellos. Y personas con mascarillas puestas pero con la nariz descubierta, evidenciando que todavía hay quienes no han entendido las medidas preventivas al COVID-19.

La situación es tan complicada, que el Supermercado Bravo publicó un comunicado en sus redes sociales señalando que no es cierto que vayan a cerrar sus puertas.

“Debido a rumores que han causado pánico en la nación, desde primeras horas de la mañana los ciudadanos se han avalanchado a los supermercados. Esto ha generado largas filas para poder entrar, te animamos a NO EXPONERTE. Si puedes esperar, NO VENGAS al supermercado ni hoy Lunes, ni mañana Martes hasta que el caos provocado por el rumor pase”, señala el establecimiento.

El comunicado también explica que las autoridades gubernamentales han expresado que Supermercados, Farmacias y Hospitales son servicios esenciales y deben mantenerse abiertos independientemente al toque de queda.

Funcionarios lo reiteran. “Desmiento rotundamente la información que circula en las redes sociales sobre la extensión del toque de queda a 24 horas. Reitero, por esta vía, que el horario establecido es de las 5 de la tarde a las 6 de la mañana”, publicó en Twitter Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia.

Agregó que es “falso que la provincia Espaillat se encuentre bajo toque de queda de 24 horas. Ni los gobernadores ni los alcaldes tienen calidad legal para establecer este tipo de medidas”.

Otro que desmintió el supuesto aumento de horas del toque de queda fue el Portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena.