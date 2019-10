Danilo Medina llega a oficina presidencial a reunión Comité Político PLD

El presidente de la República, Danilo Medina llegó minutos antes a la oficina presidencial del Partido de la Liberación Dominciana (PLD) para participar junto a otros miembros que ya han llegado y otros a quienes se esperan, en la primera reunión del Comité Político luego de la renuncia de Leonel Fernández.

En la oficina presidencial no ha llegado hasta el momento la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Sin embargo, se encuentran presentes Gonzalo Castillo, candidato presidencial; Eduardo Selman, Julio César Valentín, Lucía Medina, Félix-Felucho Jiménez, Temístocles Montás, y otros.

La renunión de este jueves fue anunciada por el secretario general del PLD, Reinaldo Pared, a los fines de que se trate sobre las vacantes producidas luego luego de la salida de Fernández.

No podrá ser candidato. A su llegada, Felucho Jiménez aseguró antes los medios de comunicación que el ex presidente Fernández no puede ser candidato presidencial de ninguna organización, según lo establecido en la Ley de Partido, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

“El PLD en su Comité Político discutió más de dos años la Ley de Partidos. Y para nosotros ningún precandidato que se sometiese como él a unas primarias ya organizada por la Junta Central Electoral, puede venir ahora con el relajito de que yo fui, pero no fui, entonces pretender ir por otra fuerza”, sentenció.

El también miembro fundador del partido de gobierno dijo que los seguidores de Fernández tendrán siempre la posibilidad de llevar otro candidato, y que lo importante es que el ex mandatario terminará apoyando un candidato que quedará en un cuarto lugar “irremediable”.

