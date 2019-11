“Miente, miente, que algo queda”

Tal parece que los “sicarios el honor ajeno” aprendieron bien las doctrinas del mayor propagandista hasta ahora conocido, Joseph Goebbels. Entre las tantas frases que se le adjudican está esta con la que titulamos nuestro artículo. La “jauría mediática” que acompaña a Leonel Fernández, viene tergiversando los hechos hace mucho tiempo y desde el seis de octubre hasta la fecha ha sido una mentira tras otra. Pensarán que de tanto repetir una mentira se convertirá en verdad, como si fuera pedir un deseo al genio de la lámpara de Aladino, pero no es así. La verdad es demostrable con los hechos y la razón. Una mentira jamás se convertirá en verdad y el tiempo estará siempre presente para destapar la mentira y descubrir la verdad.

La Junta Central Electoral (JCE) ha sido el saco que ha soportado todos los golpes. Han pisoteado el honor de sus miembros; se ha pedido la cabeza de su principal directivo; se le ha acusado de orquestar un fraude en detrimento de la parte que perdió. Los perdedores se han inventado de todo ; que si un algoritmo ; que si un hacker al que le cambiaron la nacionalidad al menos tres veces ; a los perdedores se le ha complacido en todo , se le contaron los votos de manera manual de norte a sur y de este a oeste ; sin embargo el resultado no cambió . ¡Perdieron!

Asimismo, todas las exigencias del grupo perdedor han sido complacidas ; inclusive pidieron una auditoria forense de los equipos utilizados en las primarias , que serán los mismos que se utilizaran en las elecciones del año que viene ; ¿y adivinen qué? Ahora la caverna política dice que volvamos a contar con palitos y ceritos, donde el acta mataba el voto; y por otra parte soltaron a los “perros rabiosos” para que acabaran con el prestigio de una de las cuatro empresas que puede rendir un informe certero de la condición de esos equipos, al menos eso dijo Pancho Álvarez, uno de los voceros autorizados de Participación Ciudadana.

Finalmente, sería yo un irresponsable sino digo lo que pienso de la actual situación política. La verdad es que desde la alianza Luis/Leonel se está allanando el camino para desconocer cualquier resultado que no le otorgue la victoria, y voy más lejos; se estaría preparando un escenario similar a Bolivia del lado izquierdo y a Chile del lado derecho…