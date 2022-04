Mientras tomaba un baño de burbujas JLO le dijo que Sí a Ben Affleck

Un detalle que destacó es que no fue nada lujosa la propuesta, sino mientras tomaba un baño de burbujas.

Luego de que Jennifer López (JLO) anunciara que tras dieciocho años de un primer compromiso con el actor Ben Affleck, nueva vez este le había propuesto matrimonio, un detalle que destacó es que no fue nada lujosa la propuesta, sino mientras tomaba un baño de burbujas.

Si bien la noticia del compromiso se dio a conocer el 8 de abril cuando JLo anunció en Twitter que tenía una “historia muy emocionante y especial para compartir”, hoy se sabe con exactitud lo que hizo el protagonista de ‘Batman’ para crear un momento mágico y recibir el “sí”.

«El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio. Me tomó totalmente por sorpresa y solo lo miré a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo tratando de entender el hecho de que después de 20 años esto estaba sucediendo de nuevo, literalmente me quedé sin palabras y dijo: «¿Es que un si?» Dije que sí, por supuesto, eso es un sí», contó JLO a través de un mensaje muy personal para sus seguidores .

Según la revista People, que confirmó el compromiso con su representante, el mensaje para los suscriptores incluía otro vídeo en el que la cantante admiraba un anillo de compromiso con un diamante verde.

Lopez y Affleck empezaron a verse de nuevo el año pasado, después de que la autora de éxitos como “Jenny from the Block” terminara su compromiso con la exestrella de los Yankees Alex Rodríguez y que el protagonista de “Gone Girl” acabara su relación con la actriz española Ana de Armas.

La pareja, apodada “Bennifer”, se ha dejado ver desde entonces en alfombras rojas y paseos en público por el mundo, solos o acompañados de sus respectivos hijos- López tuvo dos con su exmarido, el cantante Marc Anthony; y Affleck tres con su exmujer, la intérprete Jennifer Garner.