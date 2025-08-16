Migración realiza repatriación de 79 haitianos detenidos en un camión de carga en Monte Cristi

  • Hoy
Migración realiza repatriación de 79 haitianos detenidos en un camión de carga en Monte Cristi

La Dirección General de Migración ejecutó la repatriación de 79 haitianos indocumentados que fueron detenidos dentro de un camión de carga en el municipio de Guayubin de la provincia de Monte Cristi.

La repatriación se realizó por el paso fronterizo que une Juana Méndez con Dajabón. Los haitianos a su salida del camión de migración cruzaban hacia Haití, nación afectada por la crisis económica, política y social.

Puede leer: Explosión de San Cristóbal, “El caso que el Ministerio Público no quiso investigar”, según familiares de las víctimas

El haitiano Wilson Moisés, al momento de su salida del camión para su repatriación dijo que pagó 25 mil pesos haitianos para dos personas y que le entregó el dinero a un haitiano que tenía contacto con la persona del camión en el que viajarían ilegalmente.

Yohana Mocombe dijo que pagó 13,500 pesos y que la persona del camión lo fue a buscar en un lugar en donde estaban para llevarlo a Navarrete, pero que tenía como destino final llegar a La Vega donde estudia y trabaja.

Por el hecho el conductor José Andrés Peralta Martes, se encuentra detenido y será sometido a la justicia, mientras que los repatriados 40 hombres, 30 mujeres y 9 niños acompañado de sus padres, se les trató respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Migración realiza repatriación de 79 haitianos detenidos en un camión de carga en Monte Cristi
Migración realiza repatriación de 79 haitianos detenidos en un camión de carga en Monte Cristi
16 agosto, 2025
La Restauración y su desconocimiento
La Restauración y su desconocimiento
16 agosto, 2025
Blackwater desplegará casi 200 personas en Haití ante el aumento de violencia de las pandillas
Blackwater desplegará casi 200 personas en Haití ante el aumento de violencia de las pandillas
14 agosto, 2025
Reacciones al informe de EE.UU. sobre abusos a haitianos en RD 
Reacciones al informe de EE.UU. sobre abusos a haitianos en RD 
14 agosto, 2025
Migración entrega a exfuncionaria haitiana que habría estado vinculada en actos ilícitos en su país: detalles del caso
Migración entrega a exfuncionaria haitiana que habría estado vinculada en actos ilícitos en su país: detalles del caso
14 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Corte Interamericana reconoce al cuidado como derecho humano autónomo

La Corte Interamericana reconoce al cuidado como derecho humano autónomo

Edición impresa, viernes 15 de agosto de 2025

Edición impresa, viernes 15 de agosto de 2025

La Página. Viernes 15 de agosto de 2025

La Página. Viernes 15 de agosto de 2025

Adames rechazó una jugosa oferta

Adames rechazó una jugosa oferta

Wellington: el agua, el BID y el desarrollo nacional

Wellington: el agua, el BID y el desarrollo nacional

Sinéad O’Connor será retratada en una película biográfica 

Sinéad O’Connor será retratada en una película biográfica 

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo