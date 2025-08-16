Migración realiza repatriación de 79 haitianos detenidos en un camión de carga en Monte Cristi

La Dirección General de Migración ejecutó la repatriación de 79 haitianos indocumentados que fueron detenidos dentro de un camión de carga en el municipio de Guayubin de la provincia de Monte Cristi.

La repatriación se realizó por el paso fronterizo que une Juana Méndez con Dajabón. Los haitianos a su salida del camión de migración cruzaban hacia Haití, nación afectada por la crisis económica, política y social.

El haitiano Wilson Moisés, al momento de su salida del camión para su repatriación dijo que pagó 25 mil pesos haitianos para dos personas y que le entregó el dinero a un haitiano que tenía contacto con la persona del camión en el que viajarían ilegalmente.

Yohana Mocombe dijo que pagó 13,500 pesos y que la persona del camión lo fue a buscar en un lugar en donde estaban para llevarlo a Navarrete, pero que tenía como destino final llegar a La Vega donde estudia y trabaja.

Por el hecho el conductor José Andrés Peralta Martes, se encuentra detenido y será sometido a la justicia, mientras que los repatriados 40 hombres, 30 mujeres y 9 niños acompañado de sus padres, se les trató respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas.