Migrantes cautiva con un episodio dedicado a los afroamericanos de Samaná

La propuesta televisiva Migrantes, que cada sábado a las 9:00 p.m. por Telesistema canal 11 lleva a la pantalla relatos de identidad y migración, presentó su segundo episodio dedicado a la comunidad afroamericana de Samaná, cautivando a la audiencia con imágenes vibrantes, testimonios conmovedores y un despliegue cultural sin precedentes.

Con la conducción de Millizen Uribe y la producción de Gelen Gil, Migrantes se ha posicionado como una de las apuestas más innovadoras de la temporada, al mezclar documental, entretenimiento y emoción en un mismo formato.

Este capítulo llevó al público a recorrer calles históricas, iglesias centenarias y cocinas tradicionales de Samaná, mostrando cómo la migración afroamericana se ha convertido en parte esencial de la identidad dominicana.

El episodio no solo ofreció un viaje visual y sensorial, sino que también recordó la importancia de valorar las raíces culturales en tiempos en que las migraciones siguen marcando el debate mundial.

Con esta entrega, Migrantes se consolida como un espacio televisivo necesario, que invita a reflexionar sobre el poder transformador de la migración en la vida de las naciones.

Sobre Migrantes

Es una producción de temporada transmitida los sábados a las 9:00 p.m. por Telesistema, canal 11. Bajo la conducción de Millizen Uribe y la producción de Gelen Gil, el programa mezcla documental, entretenimiento y emoción para toda la familia, mostrando cómo la migración ha transformado la República Dominicana en distintos ámbitos de su vida social y cultural.

La propuesta sabatina cuenta con un equipo técnico de primera línea dio vida a esta propuesta: Realización y Dirección de fotografía: José Luis Alcántara. Edición: Orlando Almonte. Fotografía: Junior Reynoso. Coordinación y Asistencia de Producción: Malena de Jesús, Jolie Ventura y Jenniffer Peguero. Estilismo: Radhamés Espíritu. Maquillaje: Patty Astacio. Peinado: Malyoret Pujols.

Más que una serie, Migrantes se propone ser una ventana para reafirmar la identidad dominicana como la de un pueblo solidario y acogedor, y una invitación a reconocer que la historia del país no se entiende sin el aporte de los inmigrantes.

El público podrá seguir todo el contenido que ofrece la propuesta televisa a través de sus redes sociales y canal de YouTube:

Instagram: @MigrantesRD

Twitter/X: @MigrantesRD

Facebook: Migrantes RD

YouTube: Migrantes RD