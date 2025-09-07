Migrantes, el estreno de televisión más esperado, inició con España y un viaje audiovisual de testimonios que emocionaron

Santo Domingo, R.D. – La televisión dominicana estrenó este fin de semana un proyecto inédito: Migrantes, programa de temporada conducido por Millizen Uribe y producido por Gelen Gil, que dedicó su primer episodio a la inmigración española.

La entrega integró imágenes de la Ciudad Colonial, entrevistas con Manuel García Arévalo y José Vitienes, y testimonios de empresarios, académicos y artistas, como Román Ramos, fundador del Grupo Ramos, Paquita Acosta, profesora de flamenco, e Ignacio Sánchez de Lerín, ministro consejero de la Embajada de España en República Dominicana.

También presentó la emotiva participación de españoles que se establecieron en Constanza y

sus descendientes.

El relato audiovisual incluyó la memoria de espacios icónicos como La Cafetera y el restaurante Vizcaya, símbolos de la huella española en la vida cultural y gastronómica del país. También de joyas arquitectónicas como Villa Hena y la Casa de las Raíces.

Millizen Uribe, host y coproductora de Migrantes, recordó que este es un proyecto de marca país que busca reafirmar lo que somos como dominicanos: un pueblo solidario y acogedor.

Además, dijo, es una reivindicación y una apuesta a la televisión nacional, a las producciones locales y a la comunicación con contenido basado en valores.

De su lado, Gelen Gil, productora general de Migrantes, explicó que el programa es un merecido homenaje a quienes escogieron a República Dominicana y han dejado un legado.

Puede leer: De barrer pisos a levantar La Sirena: una de las inspiradoras historias con las que debutó Migrantes

“Queremos que cada episodio sea un puente de memoria y gratitud hacia las comunidades que apostaron por este país”, afirmó.

Migrantes se transmite todos los sábados a las 9:00 de la noche por Telesistema, canal 11. Además, los episodios están disponibles en el canal de Youtube @migrantesRD.

Detrás de cámaras, Migrantes cuenta con un equipo técnico de primer nivel: José Luis Alcántara (Realización y Dirección de Fotografía), Orlando Almonte (edición), Junior Reynoso

(fotografía), Malena de Jesús, Jolie Ventura y Jenniffer Peguero (Coordinación y asistencia de

producción), Radhamés Espíritu (estilismo), Patty Astacio (maquillaje) y Malyoret Pujols (peinado).