Migrantes explora la huella china en la cultura y economía dominicana

El tercer episodio de la serie Migrantes, transmitida por Telesistema canal 11 y conducida por Millizen Uribe, presentó un recorrido vibrante por la historia, la cultura y los aportes de la migración china en República Dominicana.

La gastronomía fue uno de los grandes protagonistas. Con testimonios de Rosa NG, Pedro Sang Fung y MuKien Adriana Sang Ben, el programa mostró cómo platos cantonenses tradicionales se adaptaron al paladar criollo hasta convertirse en parte esencial de la identidad gastronómica dominicana.

El famoso pica pollo, los arroces fritos y la fusión de sabores popularizados en los icónicos Mariariale del Barrio Chino son hoy símbolos de integración cultural y motores de dinamización comercial en la capital.

“El pica pollo es un ejemplo de cómo la cocina china se adaptó al paladar criollo y terminó convirtiéndose en parte de nuestra identidad gastronómica”, señaló Rosa NG.

A lo que agregó Pedro Sang Fung: “La comida china en República Dominicana no es una copia de la original, es una fusión que habla de integración y de creatividad”.

“Eso lo saben hasta los chinos de Bonao”

El episodio también abordó el origen de un refrán profundamente arraigado en el habla popular: “Eso lo saben hasta los chinos de Bonao”. La frase se remonta a la vida del inmigrante Luis Sang, quien en 1924 fundó en Bonao el restaurante Sang Lee Lung, convirtiéndose en referente comercial y social de la provincia.

“Mi abuelo Luis Sang llegó a Bonao en 1924 y con su restaurante se ganó un lugar en la comunidad; por eso el dicho se hizo tan popular”, recordó su nieto Luis Alfonso Sang de la Rosa.

Más allá de la gastronomía y las expresiones populares, Migrantes también resaltó el impacto económico de la migración china.

Aportes a la economía

La figura de Yin Tieh Hsieh, conocido como el “padre del arroz dominicano”, fue clave en la modernización del cultivo al introducir semillas resistentes y productivas que permitieron al país alcanzar autosuficiencia alimentaria.

Al mismo tiempo, el Barrio Chino de Santo Domingo se consolidó como un espacio de dinamización comercial, donde negocios, mercados y restaurantes como los Mariariale marcaron la pauta del intercambio cultural y económico entre chinos y dominicanos.

El legado de la familia Sang se refleja también en figuras como Gladys Sang, primera odontóloga de Bonao y fundadora del hogar de ancianos de la ciudad, prueba de que la integración de la comunidad china fue más allá del comercio, influyendo en la vida comunitaria y en el servicio social.

Con la producción de Gelen Gil, Migrantes volvió a demostrar en este capítulo que la migración es memoria, gastronomía, economía, historia y también lenguaje, capaz de dejar huellas que permanecen en la vida cotidiana de los dominicanos.

Sobre Migrantes

Migrantes es una producción de temporada transmitida los sábados a las 9:00 p.m. por Telesistema, canal 11. Bajo la conducción de Millizen Uribe y la producción de Gelen Gil, el programa mezcla documental, entretenimiento y emoción, mostrando cómo las comunidades migrantes han marcado la cultura, la economía y la historia dominicana.

Equipo técnico

Un equipo técnico de primera línea da vida a esta propuesta: Realización y Dirección de fotografía: José Luis Alcántara. Edición: Orlando Almonte. Fotografía: Junior Reynoso. Coordinación y Asistencia de Producción: Malena de Jesús, Jolie Ventura y Jenniffer Peguero. Estilismo: Radhamés Espíritu. Maquillaje: Patty Astacio. Peinado: Malyoret Pujols.