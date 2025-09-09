Migrantes: un estreno que conecta memoria, identidad y futuro

El sábado 6 de septiembre, la televisión dominicana vivió un momento especial con el estreno de Migrantes, una propuesta de temporada con matiz documental conducida por la periodista y comunicadora Millizen Uribe, bajo la producción de la experimentada Gelen Gil, transmitida por Telesistema, canal 11. Más que un programa, se trata de una propuesta innovadora que combina la investigación, la historia, el entretenimiento y la emoción, en un formato pensado para toda la familia.

El primer episodio estuvo dedicado a España, nación cuya huella en la historia dominicana es innegable y que paradójicamente se convirtió en mi segunda casa los últimos dos años, por eso en este artículo también habla la perspectiva.

La producción nos regaló un recorrido cargado de cultura, música, historia y sabores: desde el flamenco de Paquita Acosta hasta las memorias gastronómicas del restaurante Vizcaya; desde la voz autorizada del historiador Manuel García Arévalo hasta el testimonio empresarial de Román Ramos Uría, fundador del Grupo Ramos, una de las arterias económicas más importantes del país y cuya vida migrante se ha convertido en ejemplo de disciplina y visión.

Es imposible no hacer un guiño especial a Millizen Uribe, quien no solo conduce con naturalidad, sino que logra acercar al público a las historias con sensibilidad, profundidad y calidez. Es una profesional rigurosa y con alto sentido de respeto a su profesión y a las audiencias. Estoy segura que su capacidad de generar diálogo y confianza con las personas entrevistadas convertirá cada episodio en un viaje auténtico y cercano.

El capítulo también se nutrió de las reflexiones del presidente de la Fundación de la Inmigración Española, José Vitienes, y de Ignacio Sánchez de Lerín, ministro consejero de la Embajada de España en el país. Con imágenes de la Ciudad Colonial, Constanza y referencias a espacios emblemáticos como el café “La Cafetera”, el episodio mostró que las migraciones no solo se cuentan en cifras: se viven en cada rincón de nuestra identidad.

Más allá de la estética cuidada y la calidad técnica de la producción, lo valioso de Migrantes está en su mirada humanizadora. En tiempos en que la migración suele verse desde la óptica del conflicto o la amenaza, este programa recuerda que la República Dominicana es también fruto de la diversidad. La historia de los españoles, como la de haitianos, venezolanos, japoneses o colombianos, revela que migrar es transformar y ser transformado.

No constante, es importante también destacar el trabajo del equipo técnico, que hizo posible este estreno: la dirección y realización de fotografía está a cargo de José Luis Alcántara, edición de Orlando Almonte, fotografía de Junior Reynoso, coordinación y asistencia de producción de Malena de Jesús, Jolie Ventura y Jenniffer Peguero, estilismo de Radhamés Espíritu, maquillaje de Patty Astacio y peinado de Malyoret Pujols. Su esfuerzo conjunto logró que cada escena, cada plano y cada testimonio se transmitiera con profesionalismo y emoción.

En ese sentido, Migrantes llega en un contexto más que oportuno. En un mundo donde las migraciones despiertan tensiones y discursos de exclusión, esta propuesta nos invita a mirar con otros ojos: los de la empatía, la memoria y el reconocimiento. Es, además, un proyecto de marca país, porque rescata el relato de cómo hemos llegado a ser lo que somos: un pueblo abierto, profundamente hospitalario y solidario y marcado por los cruces de culturas.

El estreno de Migrantes es, sin duda, una bocanada de aire fresco para la televisión dominicana. Más que una serie, es un ejercicio de memoria colectiva que nos ayuda a entender que la migración no es un capítulo aislado del pasado, sino un proceso vivo que sigue moldeando nuestro presente y futuro.