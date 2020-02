Miguel Andújar la saca en su debut en pretemporada

Luego de pasar gran parte de la temporada muerta rehabilitándose y después incorporando trabajos en nuevas posiciones, el infielder dominicano Miguel Andújar esperó para enfrentar lanzadores hasta que iniciaran los Entrenamientos de Primavera con los Yankees.

El quisqueyano necesitó apenas tres turnos en la Liga de la Toronja para exhibir el trueno que ha demostrado durante su carrera de Grandes Ligas.

Andújar se voló la cerca de la banda contraria en el partido de los Bombarderos ayer domingo contra los Rays.

El batazo fue una buena señal ahora que el equipo de Nueva York busca que Andújar demuestre que está completamente recuperado de la lesión en el hombro derecho que lo mantuvo fuera de acción por la mayoría de la temporada pasada.

Andújar produjo su batazo en tres oportunidades al bate.

El dominicano Diego Castillo lanzó una entrada de un hit y una vuelta.

“Primero que todo, agradezco a Dios por la oportunidad de estar aquí y en salud”, dijo Andújar. “Debo reconocer que estaba muy entusiasmado por jugar otra vez”.

Andújar, quien cumplirá 25 años en marzo, terminó la jornada bateando de 3-1 con un ponche y un roletazo de out en su primer encuentro desde el 12 de marzo del 2019. Jugó cuatro capítulos en la tercera base, posición que defenderá otra vez probablemente el martes, según informó el dirigente Aaron Boone.

Cleveland 9

kansas5

DUNEDIN. El dominicano Franmil Reyes conectó cuadrangular en el triunfo ayer de los Indios de Cleveland 9-5 sobre los Reales de Kansas City.

Reyes fletó su batazo en tres visitas al plato. El también dominicano Danny Santana falló en tres visitas al pentágono.

Cleveland contó con una salida de dos episodios del dominicano Jefry Rodríguez, en las cuales concedió dos hits, una vuelta, con un boleto y un ponche.

Por los Reales, el tercera base dominicano Maikel Franco no pudo hacer nada en dos turnos oficiales.

angelinos 7

colorado5

DUNEDIN. Los Angelinos de Los Angeles vencieron ayer tarde 7-5 a los Rockies de Colorado.

En ese encuentro, el jugador del cuadro dominicano Arismendy Alcántara se fue de 3-2, con una anotada y uno de sus batazos fue un doblete.

El dominicano Albert Pujols no vio acción en ese choque de ayer tarde.