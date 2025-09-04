Miguel Camacho resalta importancia de la Línea 2C del Metro SD

El ingeniero Miguel Camacho, presidente del Movimiento Avanzada Democrática Moderna, resaltó este jueves la importancia que tendrá la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, cuya extensión llegará hasta Los Alcarrizos, en beneficio de la economía local y de miles de ciudadanos que diariamente requieren de un sistema de transporte cómodo, eficiente y masivo.

El veterano dirigente político refirió que la puesta en marcha de este nuevo tramo del Metro impactará de manera directa en la calidad de vida de los usuarios, reduciendo tiempos de traslado y facilitando el acceso a zonas que históricamente han estado limitadas en cuanto a conectividad: “el Metro no solo es transporte, es también desarrollo, equidad y bienestar para la población”.

Asimismo, Camacho indicó que el presidente de la República, Luis Abinader Corona, al encabezar la prueba dinámica realizada ayer, puso de manifiesto la confianza y seguridad de que las obras ejecutadas bajo su liderazgo cumplen con estándares internacionales de calidad y con los niveles de seguridad que requieren los ciudadanos de esas comunidades.

Camacho destacó que municipios como Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand, La Guáyiga y zonas aledañas se verán altamente beneficiados desde el punto de vista de la plusvalía, ya que una obra de la magnitud del Metro incrementa de forma significativa el valor de los terrenos y las viviendas en esas localidades, incentivando la inversión y el crecimiento económico.

Miguel Camacho aprovechó para puntualizar que el objetivo claro del presidente Abinader es continuar impulsando las obras que realmente necesita el país y que contribuyen al bienestar colectivo, en contraste con tiempos pasados donde se levantaban proyectos que solo beneficiaban a pequeños grupos.