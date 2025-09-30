Miguel Febles publica obra sobre guerra abril



El periodista y escritor Miguel Febles presentó su más reciente obra titulada “Abril 60 años después, valoraciones de un periodista”, a propósito de la conmemoración del 60 aniversario de la Revolución de Abril de 1965.

El libro recoge consideraciones sobre la guerra, valoraciones de los hechos que condujeron a la confrontación y la visión que el pueblo dominicano ha forjado con el tiempo.

Traza el origen dominicano

El texto inicia con un ensayo que traza el origen del pueblo dominicano, como una forma de hurgar en el pasado y explicar la emocionalidad que desembocó en la polarización y la violencia del 24 de abril de 1965 y los días posteriores.

Incluye, además, 19 entradas con puntos de vista sobre la guerra, algunos de sus protagonistas, un apéndice con escritos del autor sobre el período histórico que comenzó con el magnicidio del 30 de mayo de 1961 y que el autor asegura empezó a declinar con el asesinato del coronel Francisco Alberto Caamaño, en febrero de 1973, en Nizaíto, de la cordillera Central.

El periodista Febles aclara en la obra, que su creación no es un libro de historia, sino, de valoraciones periodísticas apoyadas en aportes de protagonistas e historiadores, con la intención de mantener viva aquella la experiencia que marcó al país.

En su reflexión, el autor sostiene que hoy muchos dominicanos viven de espaldas a los hechos que depuraron las fuerzas, los protagonistas y la política sobre los que se ha edificado el presente nacional.

Apoyo de editorial santuario

La circulación de “Abril 60 años después” cuenta con el respaldo de Editorial Santuario, que aportó recursos humanos y experiencia en el campo editorial, además de asumir parte de la gestión de ventas y la exposición del libro en su quiosco de la Feria Internacional del Libro.

Esta es la tercera publicación de Miguel Febles, quien en 2007 dio a conocer el libro de cuentos Episodios humanos y en 2016 la novela La pequeña república de un alzado.

El actual documento del destacado periodista se caracteriza por un marcado aliento periodístico.