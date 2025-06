Miguel Mejía dice República Dominicana pidió Venezuela reanudar vuelos

Miguel Mejía, exministro sin cartera para Políticas de Integración Regional, criticó la respuesta que dio el presidente Luis Abinader a los medios de comunicación, acerca de que el Gobierno de Venezuela solicitó al Gobierno dominicano reanudar los vuelos aéreos entre las dos naciones y le recordó que luego de la tragedia de la discoteca Jet Set, la Cancillería dominicana fue la que le sugirió a una delegación venezolana restablecer las relaciones a nivel consular y los vuelos.

Sostuvo que eso ocurrió cuando una delegación de Venezuela viajó a República Dominicana a repatriar los cadáveres de 14 ciudadanos venezolanos muertos en el desplome del techo de la discoteca, ubicada en la ciudad de Santo Domingo.

Declaró que eso fue una iniciativa de parte de la diplomacia dominicana. Indicó que, luego de eso, se produjeron varios encuentros en diferentes escenarios, entre diplomáticos venezolanos y dominicanos.

“Es muy extraño que el señor presidente (Abinader) dijera que estaba estudiando esa petición (del Gobierno del presidente Nicolás Maduro), cuando, de acuerdo a mi conocimiento, eso fue una iniciativa de la diplomacia dominicana y el jefe de la diplomacia dominicana, de la política exterior es el presidente de la República. Por lo que hay dos cosas: o el presidente no estaba, obviamente informado de lo que estaba haciendo su Canciller (Roberto Álvarez) o el presidente está exhibiendo un sinismo propio de un actor de Hollywood, que no me parece”, manifestó.