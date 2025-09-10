Miguel Mejía visita a Nicolás Maduro y le lleva la Virgen de la Altagracia desde RD

El abogado dominicano Miguel Mejía, conocido como “Miguelón”, visitó este miércoles al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien aseguró recibir “la bendición de la Virgen de la Altagracia desde la República Dominicana”.

El encuentro se realizó en el Palacio de Miraflores, donde Mejía transmitió un mensaje de paz al mandatario venezolano. “Vengo a procurar una paz en soberanía”, expresó, a lo que Maduro respondió que lo que buscaban era “coindependencia, no la paz de las colonias, no la paz del esclavismo”.

Mejía también explicó que la imagen de la patrona dominicana le fue confiada por un amigo para entregársela al gobernante.

Por su parte, Maduro compartió el encuentro en sus redes sociales: “Bienvenido a esta también tu Patria. Juntos, los pueblos del Caribe, reafirmamos nuestro compromiso con una Paz que es genuina y duradera”.

Contexto de tensión

La visita ocurre en medio de un momento de alta tensión en Venezuela, marcada por el despliegue de buques estadounidenses con 4,000 soldados cerca de sus costas, como parte de la estrategia del presidente Donald Trump para combatir los cárteles de drogas en Latinoamérica.

