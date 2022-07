Miguel Tejada destaca la calidad de los latinos en el Juego de las Estrellas

El exjugador dominicano Miguel Tejada destacó la calidad del trabajo de los peloteros latinos, que este martes han adornado el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas en el Dodger Stadium de Los Ángeles (EE.UU.).

«Todos los latinos, estos jugadores jóvenes, están haciendo un gran trabajo», destacó Tejada al ser entrevistado durante la transmisión de ESPN del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas.

Tejada, quien jugó durante 16 temporadas en el mayor nivel del béisbol estadounidense, destacó la dirección que ha tomado MLB, la cual, según su criterio, ha dado importancia a brindar espacio a estos jóvenes peloteros.

«Las Grandes Ligas han estado haciendo un gran trabajo con estos muchachos jóvenes y han entendido que este Juego de Estrellas es para la fanaticada, para esos muchachos jóvenes», puntualizó el jugador conocido popularmente como ‘la Guagua’.

El nativo de Baní (República Dominicana) reconoció que, dentro del grupo de latinos convocados al partido del All-Star, su pelotero favorito es Juan Soto, compatriota suyo y jardinero de los Nacionales de Washington.

«Lo que Juan Soto hace en el terreno de juego es impresionante y nos gusta a todos», indicó sobre el campeón del Festival de Jonrones de este lunes.

Además de Soto, Tejada aplaudió la calidad de otros peloteros que no estuvieron en Dodger Stadium como Wander Franco, torpedero dominicano de los Rays de Tampa Bay; o el también quisqueyano Jasson Domínguez, jugador de liga menor de los Yanquis de Nueva York.

«Creo que si Dios nos da vida y salud vamos a ver mucho talento joven», afirmó Tejada, de 48 años, quien recordó que en el Dodger Stadium disparó su primer hit, su primer jonrón y el vuelacercas 300 de su carrera.

DISPONIBLE PARA EL CLÁSICO MUNDIAL

El pasado lunes, el bateador designado de los Nacionales de Washington, Nelson Cruz, fue anunciado por la Federación de Béisbol de la República Dominicana (Fedobe) como el gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol 2023, un compromiso para el cual Tejada dijo estar disponible si es requerido como parte del cuerpo técnico o en cualquier otra labor.

«Nunca le he dicho que no a mi patria dominicana. Si me llaman, ahí estaré», señaló Tejada, quien fue parte del equipo campeón de la República Dominicana que ganó invicto la edición de este torneo en 2013.

En su carrera en las Grandes Ligas, Tejada terminó con promedio de .285 con 307 jonrones y 1.302 carreras remolcadas y conquistó el premio al Jugador Más Valioso en la campaña 2002 con los Atléticos de Oakland.

