Miguel Tejada no tiene impedimento de salida, según su abogado

Tras ser dejado en libertad, el ex pelotero Miguel Tejada ya no tendría problemas para salir del país, debido a que no tiene ningún tipo de impedimento de salida dictada por el tribunal.

La información se la dijo al Periódico HOY, José Martínez Hoepelman, abogado del ex pelotero, quien dijo «La Guagua», como también se le conoce, no tiene ningún tipo de medida de coerción.

El abogado dijo que la Suprema Corte de Justicia ordenó la libertad provisional del expelotero, quien junto a sus abogados interpusieron una notificación de habeas corpus debido a que estaba guardando prisión de manera irregular tras la sentencia que había sido anteriormente emitida.

Miguel Tejada.

Se recuerda que el ex pelotero fue detenido la pasada semana tras intentar salir del país, después ser acusado por una supuesta deuda que asciende a unos 9 millones de pesos, según la parte demandante.

Tras ser liberado, La Guagua manifestó que continuará demostrando su inocencia, y agradeció a las personas que le han brindado apoyo en estos momentos.

Le invitamos a leer: Caso Miguel Tejada: Abogado Henry Soto explica situación del pelotero

“Yo nunca quise que nadie pagara nada, porque yo no debo y quedó demostrado el día de hoy”, sostuvo el exjugador de Grandes Ligas.

Miguel Tejada jugó por 16 años en Grandes Ligas con 6 equipos.

Origen del problema

El hecho empezó en el año 2013, cuando por asuntos de algunos negocios, Miguel Tejada se endeudó con 400 mil pesos con un hombre llamado Isidro Veras, quien era almacenista y fue asesinado en el mes de octubre de 2015.

Como forma de recuperar el dinero, la familia Veras acudió a los servicios del abogado Henry Santos, para que esté lograra que Miguel Tejada cumpla con su deuda, que por los créditos, pasaba ya los dos millones de pesos.

«En el primer acuerdo que se hizo, se establecieron los montos, y se llegó como a tres millones de pesos. Miguel me dijo mira te lo voy a pagar en tal fecha, pero cuando llegó el día, acudió a la figura de los cheques (sin fondo)», dijo el abogado Henry Soto al ser entrevistado en el Sol de la Mañana.

Para el año 2016, Miguel Tejada necesitaba cerrar el tema de las acusaciones en su contra, debido a que tenía un contrato para jugar béisbol en México, y en un acuerdo con sus demandantes, se llegó a un total a pagar de 9 millones.