Miguel Tejada revela los 3 pitchers que más le atemorizaron en su carrera

El expelotero Miguel Tejada reveló los 3 lanzadores que más le atomizaban y más problemas le han dado en su carrera en Grandes Ligas durante el conversatorio “Diálogo con los Deportistas” con los periodistas del periódico HOY.

«Los lanzadores que ese tiempo eran los más duros fueron Roger Clemens, Randy Johnson y Pedro Martínez. Enfrentarme a uno de los tres era como tener un día fallido. No importaba la preparación durante el día anterior, yo sabía que iba a tener un día difícil. Eran pitchers con mucho repertorio y se preparaban para hacerlo bien en la lomita», contó Tejada.

Tejada mencionó que, durante tu etapa con los Atléticos de Oakland y Orioles de Baltimore, tuvo muchos enfrentamientos con Martínez y Clemens debido a la rivalidad que sus equipos tenían con Boston y New York respectivamente.

Indicó que la llegada de Randy Johnson a los Yankees representó un desafío para él debido su letal combinación de lanzamientos y su presencia en la loma.

Se recuerda que Miguel Tejada ganó MVP de la Liga Americana en 2002 y fue seleccionado 6 veces al Juego de Estrellas (2002, 2004, 2005, 2006 2008 y 2009).

Tejada quiere ser manager en Lidom

Tejada sigue firme en sus planes de ser mánager o coach en Lidom.

“Tengo un gran deseo de dirigir en el país, pues me siento en capacidad y conocimientos para ser mánager, me gustaría ser mánager de las Águilas Cibaeñas, mi equipo de toda la vida, pero de no llegar a concretizar mi deseo, estaría disponible para otro combinado”, manifestó la leyenda del béisbol dominicano.

Manifestó que su primer paso será conversar con los directivos del conjunto cibaeño, sobre su intención de ser el mánager del popular combinado