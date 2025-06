El equipo del senador Miguel Uribe Turbay desmintió categóricamente la circulación de un comunicado falso que anuncia el fallecimiento del congresista y precandidato presidencial del partido Centro Democrático.

Según las declaraciones de su equipo, esta información es completamente errónea y forma parte de una “cadena falsa” que no refleja la realidad sobre el estado de salud del político. Miguel Uribe se encuentra vivo, y su equipo solicitó no difundir información no verificada.

La Fundación Santa Fe de Bogotá, señalada como la supuesta fuente del falso comunicado, también negó rotundamente la autenticidad del documento. A través de sus canales oficiales, el centro médico aclaró que toda información oficial relacionada con sus pacientes se emite exclusivamente mediante sus plataformas verificadas. En un mensaje difundido, la institución subrayó: “Toda información oficial se emite exclusivamente a través de nuestros canales verificados. Se recomienda abstenerse de difundir información proveniente de fuentes no oficiales”.

El falso comunicado, que circuló ampliamente en redes sociales y otros medios, presentaba detalles ficticios sobre el supuesto fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. Según el texto apócrifo, fechado el 17 de junio de 2025 a las 2:41 p. m., el senador habría fallecido tras un deterioro clínico progresivo y un paro cardiorrespiratorio. Además, el documento atribuía a la Fundación Santa Fe la emisión de condolencias a los familiares del político. Sin embargo, tanto el equipo del senador como la institución médica confirmaron que esta información es completamente falsa.