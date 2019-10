Miguel Vargas llama mezquino a Leonel

El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, criticó y llamó mezquino ayer al expresidente Leonel Fernández por no reconocer los logros de la diplomacia dominicana durante la gestión del presidente Danilo Medina y por obviar la imagen favorable que ‘como nunca antes tiene el país a nivel internacional’.

Vargas habló sobre las respuestas que dio el aspirante presidencial al periodista Roberto Cavada, cuando era entrevistado en el noticiario Telenoticias, del Canal 11, sobre la política exterior dominicana, donde solo señaló que la candidatura a un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue inscrita en uno de sus gobiernos.

“Es mezquino pasar por alto hitos históricos como el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China y la elección como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además de otros logros como son: el establecimiento de relaciones diplomáticas con otros 9 países, la supresión de visados con 30 naciones alrededor del mundo”, expresó el canciller en una comunicación.

Destacó que el puesto en el Consejo de Seguridad se obtuvo gracias al esfuerzo de la diplomacia dominicana y recordó que el expresidente Fernández lo intentó y fracasó. Afirmó que no solo lograron ser electos a unanimidad, sino que ‘han realizado allí una tarea encomiable, reconocida por varios países’.

Manifestó que “la temperatura de la fiebre política no debería ser tan alta que impida evaluar de forma correcta la realidad, reconocer los hechos y dar al César lo que es del César”.