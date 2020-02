MIKE TROUT será el mejor pagado del 2020

Esta temporada, Gerrit Cole rompió el récord del contrato más grande para un lanzador, y el valor promedio anual de US$36 millones es el más alto de Grandes Ligas, más allá de la posición. Pero el nuevo as de los Yankees no tendrá el salario más alto para la temporada del 2020.

El jugador mejor pagado en el 2020 no debe de sorprenderte de ninguna manera.

Pensando en eso, y con la ayuda de los datos de “Cot’s Baseball Contracts” en Baseball Prospectus, aquí van los 10 jugadores mejor pagados del 2020.

1) Mike Trout, CF, LAA: US$37.7 millones

Contrato completo: 12 años, US$426.5 millones (2019-2030).

Trout firmó una extensión con los Angelinos justo antes de la campaña pasada, convirtiéndose en el primer y hasta ahora único jugador con un contrato de US$400 millones. Lo celebró ganando su tercer premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, participando en el Juego de Estrellas por octava vez y llevándose su séptimo Bate de Plata.

2) Gerrit Cole, LD, NYY: US$36 millones

Contrato completo: 9 años, US$324 millones (2020-28)

Cole se ganó ese contrato histórico al convertirse en uno de los mejores lanzadores del planeta, especialmente en el 2019. Lideró ambas ligas con 326 ponches, implantó un récord para una temporada con nueve juegos seguidos de 10 abanicados o más y no perdió un partido de campaña regular después del 22 de mayo.

3) Max Scherzer, LD, WSH: US$35.9 millones

Contrato completo: 7 años, US$210 millones (2015-21)

En pocas palabras, el contrato de Scherzer con los Nacionales ha sido el mejor para un lanzador agente libre cuando de valor se trata. De acuerdo con los cálculos de $/WAR de FanGraphs, Scherzer ya ha aportado más valor que los US$210 millones por los que firmó y aun tiene dos más.

4-E) Zack Greinke, LD, HOU: US$35 millones

Contrato completo: 6 años, US$206.5 millones (2016-21)

Éste será el quinto año del contrato que Greinke firmó con los D-backs después de salirse de su pacto con los Dodgers tras la temporada del 2015. La efectividad de 2.93 que dejó Greinke en el 2019 fue la mejor para él desde que firmó el acuerdo.

4-E) Stephen Strasburg, LD, WSH: US$35 millones

Contrato completo: 7 años, US$245 millones (2020-26)

Después de la Serie Mundial, Strasburg se salió del resto de su contrato anterior de US$175 millones con los Nacionales que expiraba después de la temporada 2023. Se quedó en D.C., sin embargo, al fichar nuevamente con los campeones.

4-E) Nolan Arenado, 3B, COL: US$35 millones

Contrato completo: 8 años, US$260 millones (2019-26)

Arenado firmó una extensión con los Rockies en febrero del 2019. El tercera base ha tenido una brillante carrera en sus siete años en las Mayores, empezando por sus siete Guantes de Oro y participaciones en el Juego de Estrellas en cada una de sus últimas cinco campañas.

7) Justin Verlander, LD, HOU: US$33 millones

Contrato completo: 2 años, US$66 millones (2020-21)

Verlander también firmó una extensión con los Astros antes de la temporada del 2019. Recibirá US$33 millones al año en el 2020 y el 2021 y tendrá 38 años cuando termine dicho acuerdo. En el 2019, ganó el segundo Premio Cy Young de su carrera, alcanzando 300 ponches por primera vez en sus 15 temporadas.

8-E) David Price, LZ, LAD: US$32 millones

Contrato completo: 7 años, US$217 millones (2016-22)

Cuando Price firmó su contrato con los Medias Rojas antes de la temporada del 2016, era el acuerdo más grande en la historia para un lanzador. Price tuvo un sólido 2018 y superó sus problemas en los playoffs para ayudar a los Medias Rojas a ganar la Serie Mundial, pero no pudo repetir ese éxito en el 2019. Su efectividad de 4.28 el año pasado fue la segunda peor de su carrera.

8-E) Manny Machado, 3B, SD: US$32 millones

Contrato completo: 10 años, US$300 millones (2019-28)

En su momento, el contrato de Machado era apenas el segundo de US$300 millones en la historia de las Mayores, pero ya ha sido superado. En su primer año en San Diego, Machado produjo 3.1 de WAR, su peor total desde que disputó 82 cotejos con 21 años en el 2014.

10) Clayton Kershaw, LZ, LAD: US$31 millones

Contrato completo: _3 años, US$93 millones (2019-21)

Kershaw firmó una extensión con los Dodgers en vez de salirse de su anterior contrato al terminar la temporada del 2018. Después de no recibir votos para el Cy Young en el 2018 por primera vez desde el 2010, Kershaw volvió a aparecer en las boletas en el 2019, terminando empatado en el octavo puesto. Habrá que ver ahora qué le depara el 2020.