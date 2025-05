¡Milagro en Lavapié, San Cristóbal! Rescatan con vida a niña arrastrada por una alcantarilla

Una niña de 13 años fue encontrada con vida tras ser arrastrada por las aguas de una alcantarilla la tarde de este jueves, en medio de las fuertes lluvias que afectaron el barrio La Jomaca, en Lavapiés, provincia San Cristóbal.

El hallazgo de la infante, cuyo nombre se omite, fue realizado por un residente de la zona identificado como Joel (“Sobieky”), luego de que ella permaneciera desaparecida por más de ocho horas.

Según relató el «héroe» ante las camaras de «Todo Sancri», logró dar con la menor luego de que esta respondiera a un llamado que él le hizo.

«Cuando yo bajé oigo la niña llorando… vocié chamaquita, y ella me dice: estoy aquí. Cuando me mandé pa’ dentro, la hallé en una vaina y la alumbré y le dije: ¿dónde es que tú estás? Y ella me dijo: estoy aquí, y cuando me estoy acercando me salió de repente y vine, la cargué, me la llevé un chin arrastrando y después la puse a caminar y la saqué», declaró “Sobieky”.

Asimismo, agregó que la pequeña logró sobrevivir porque se mantuvo tranquila, refugiada en lo que parecía ser un hoyo dentro del registro pluvial.

Tras el rescate, la niña fue trasladada hacia el Centro Médico Constitución (CEMECO), donde recibe asistencia médica.