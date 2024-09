Milagros Ortiz Bosch: La Cámara de Cuentas no pudo evolucionar y ponerse a tono con la realidad

La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, expresó este lunes que los legisladores no fueron lo suficientemente rigurosos en el proceso de selección de los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) y que, como resultado, la entidad no ha logrado evolucionar ni adaptarse a la realidad actual.

«El único error que se ha cometido en esta etapa, el único órgano que no pudo evolucionar y ponerse a tono con lo que estaba pasando, es la Cámara de Cuentas. El Consejo Nacional de la Magistratura eligió prudentemente bien y eligió los jueces que iban venciendo en el momento adecuado; no violó ni la Constitución ni las leyes. La Cámara de Diputados tenía que presentar una nómina a los senadores, y ahí hubo algunas faltas… No fueron lo rigurosos que había que ser para elegir la Cámara de Cuentas, y ojalá que ese caso no se vuelva a repetir. Hay que elegir no lo que uno quiere, sino lo que el país está demandando«, expresó Ortiz Bosch.

Continuó: “Cuando uno se equivoca y deja que la estimación personal entre más allá de la obligación nacional que tiene de hacer las cosas en el tiempo histórico que te lo reclama el proceso, se están cometiendo errores.”

Asimismo, la exvicepresidenta comentó que la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos «se hizo para no aplicarse». «Esa ley no conocía dónde estaban sus fallos, porque solamente cuando tú aplicas una cosa descubres sus dificultades”, dijo.

Agregó que el presidente de la República, Luis Abinader, le solicitó para hoy la lista de los funcionarios públicos que a la fecha no han presentado su declaración jurada, tal como establece la ley.

“Anoche me llamó (Luis Abinader) y me pidió que hoy le entregara una lista de los funcionarios que no han cumplido”, manifestó Ortiz Bosch.

46 casos de corrupción

En otro orden, la directora de Ética e Integridad Gubernamental reveló que desde esa entidad han depositado ante el Ministerio Público 46 casos de corrupción que se han presentado durante la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Yo tengo en la justicia 46 casos (…) de este gobierno, yo puedo depositarlo o debo depositarlo, la primera misión es en el MAP que es el que sigue el cumplimiento de los servidores públicos en el Estado”, pronunció.

Dijo que también presentó “cientos” de casos en el Ministerio de Administración Pública (MAP) y destacó que la entidad que dirige solo sirve como «instrumento ético«, entregando la documentación a quienes pueden realizar la investigación.

“Yo no puedo violar una ley (…) también hablé con Yeni Berenice, quien me ha instruido en muchas cosas con ayuda de la USAID de reformar los procesos nuestros, porque eran anacrónicos”, añadió.

Las declaraciones de Milagros Ortiz Bosch fueron ofrecidas al ser entrevistada por Edith Febles y German Marte en el programa El Día, que se transmite por Telesistema canal 11.

Seguir leyendo:

Gobierno contempla aumento salarial como medida compensatoria ante reforma fiscal