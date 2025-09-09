Milagros Ortiz Bosch: «Ya no basta con hacer leyes, hay que aplicarlas»

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, anunció que el Gobierno dominicano ha alcanzado un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para implementar el Plan Nacional de Integridad Pública, una estrategia que busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en el país.

Ortiz Bosch destacó que este acompañamiento internacional permitirá establecer mesas de trabajo intersectoriales, donde participan representantes del Poder Ejecutivo, el sistema judicial, el Congreso Nacional y organismos electorales. El objetivo es articular una política integral que garantice el funcionamiento ético del Estado dominicano.

“Durante años se hicieron leyes, pero no se aplicaron. Hoy estamos construyendo una estrategia real, con diagnóstico, metas y penalidades claras para quienes incumplan”, afirmó Ortiz Bosch en el programa Uno + Uno de Teleantillas canal 2.

La iniciativa se enmarca dentro de la meta nacional RD 2036, que busca alcanzar el desarrollo sostenible en la República Dominicana para el año 2036. Como parte del proceso, la OCDE ha desplegado una misión técnica que ya ha identificado áreas críticas y está trabajando con sectores clave para diseñar reformas estructurales.

Además, se anunció que a partir de octubre se aplicarán sanciones económicas a las instituciones públicas que no cumplan con la Ley de Libre Acceso a la Información, la cual actualmente tiene un nivel de cumplimiento del 95%.

Ortiz Bosch también hizo un llamado a los partidos políticos para que asuman un rol activo en la formación ética de sus miembros y en la creación de ciudadanía, señalando que “la democracia no se construye solo con votos, sino con participación informada y responsable”.