Miles claman por comida, salud y trabajo Ecuador

Centenares de personas marcharon ayer, lunes, en Ecuador para exigir comida, salud y trabajo, en medio de la contingencia del coronavirus. Al mismo tiempo, expresaron su repudio a medidas económicas y laborales del gobierno del presidente Lenín Moreno.

El mandatario dispuso el cierre de ministerios y empresas estatales para afrontar la dura crisis económica que afecta al país debido al impacto de la pandemia del coronavirus y de la sustancial reducción del precio del petróleo. La mayoría de los manifestantes en ciudades como la capital, Guayaquil, Cuenca y Loja, entre otras, llevaba mascarillas y hasta guantes para prevenir el contagio del virus, pero se observó también personas que no tenían protección alguna, mientras decenas de vendedores informales se mezclaban entre la gente para lograr alguna venta tras 70 días de riguroso confinamiento y alejamiento social debido a la pandemia. La convocatoria fue realizada por sindicalistas, estudiantes y otros sectores sociales afectados por la situación que registra el país donde hace dos meses al menos 150,000 personas han quedado sin trabajo, según las autoridades.

“Estamos protestando contra las leyes de este gobierno tan injusto”, dijo la manifestante Blanca Caiza, en la capital, mientras el vendedor informal Raúl Carrillo señaló: “Si el coronavirus no nos mata, vamos a morir de hambre, la familia ya no tiene qué comer hace tiempo, hay que buscar la vida“.