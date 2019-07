Miles de manifestantes insisten en las calles renuncia Rosselló

Decenas de miles de manifestantes, encabezados por artistas y deportistas puertorriqueños, exigieron este lunes una vez más la renuncia del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, por el escándalo político desatado por su implicación en un polémico chat privado.

La jornada, que coincide con un paro nacional que fue superado por las movilizaciones, estuvo precedida por una lluvia torrencial y una humedad elevada en San Juan que no interrumpieron una primera marcha masiva que partió y acabó en el estadio Hiram Bithorn.

Tras ella, comandada por importantes artistas como Ricky Martin, Bad Bunny, Residente u Olga Tañón, miles de asistentes continuaron en otra movilización hasta el Viejo San Juan para protestar frente a La Fortaleza, la residencia oficial del gobernador.

Con un carácter pacífico el número de manifestantes crecía sin parar y banderas ondeaban por todas las cercanías del edificio, aunque se mantuvo el orden por parte de los manifestantes, vigilados por un amplio número de policías que custodian la sede del Ejecutivo. Esta es la décima protesta contra el gobernador, y el Viejo San Juan se ha convertido en el escenario diario de marchas contra el mandatario, algunas de las cuales han acabado con fuertes enfrentamientos entre policía y grupos de asistentes a las marchas. Como parte del paro nacional, algunas grandes superficies estuvieron abiertas, aunque el pequeño comercio en la capital ha echado el cierre en varias tiendas y muchos centros comerciales de San Juan no han abierto debido al paso de la manifestación.

Los asistentes a ambas movilizaciones piden la renuncia de Rosselló por su participación, junto a miembros de su círculo íntimo en el Gobierno, en un chat en el cual se mofan y burlan de periodistas, políticos, miembros de la comunidad LGBT y artistas. Precisamente, tras marchar en la primera protesta por el expreso Las Américas, una de las principales vías del área de San Juan, el boxeador Tito Trinidad y otros cantantes de la isla como Pedro Capó y Kany García, reiteraron, sobre un escenario, su petición de dimisión. Residente (exintegrante de Calle 13) dijo que lo ocurrido “es muy bonito” y advirtió de que las protestas continuarán hasta que renuncie el gobernador, quien el domingo advirtió de que no lo hará.