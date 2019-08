Miles de venezolanos cruzan la frontera hacia otro país vecino

Los miles de venezolanos que tratan de llegar a Ecuador a través del Puente Internacional de Rumichaca antes de que les exijan una visa humanitaria, hacen que se mantenga este domingo la calamidad pública en la ciudad colombiana de Ipiales. Al mediodía Migración Colombia indicó que “el flujo migratorio se mantenía alto” y “han realizado el proceso de emigración más de 3,100 ciudadanos venezolanos”.

El alcalde de Ipiales, Ricardo Romero, declaró el viernes anterior la calamidad pública como consecuencia de la llegada masiva de venezolanos rumbo a Ecuador, que en lo que va de año suman 782,828.

Según Romero, a diario “por lo menos 3,000 personas pasan por el puente fronterizo”. Sin embargo, el mandatario local dijo a periodistas que el temor de las autoridades es que luego de que a la medianoche de hoy comience a regir la medida por la cual Ecuador exigirá a los venezolanos una visa humanitaria para permitirles entrar al país, muchos “opten por tomar rutas irregulares, exponiéndose a peligros”.

Otra preocupación es que los venezolanos que no consigan entrar se queden en Ipiales, una ciudad de 123.341 habitantes que se dedican principalmente al comercio, el turismo y la agricultura.

Este domingo por las calles de Ipiales caminaban con prisa grupos de venezolanos, algunos de los cuales parecían no estar preparados para soportar las bajas temperaturas de esa parte de Colombia.

Los 14 grados centígrados que reportó en la jornada la ciudad obligaron a que usaran chaquetas o sacos, algunos regalados por colombianos a lo largo del trayecto desde su natal Venezuela.

Unos más optaron por aferrarse a cobijas y arropar con ellas a los niños y adultos mayores mientras avanzaban en la fila. Desde el viernes anterior quienes hacen las largas filas para el registro migratorio han denunciado la presencia de falsos funcionarios que les exigen dinero a cambio de la documentación.

También, han dicho que hay venta de sustancias psicoactivas en las inmediaciones del puente y robo de maletas. Entre quienes tratan de pasar a toda costa a Ecuador está Rodney Pereira, un venezolano que, visiblemente cansado, comentó llevar “siete días viajando” y que no ha podido comunicarse aún con su familia.