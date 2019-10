Miles en el Sur votan en primarias sin problemas

Las primarias para elegir a los candidatos presidenciales, congresuales y municipales de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) se desarrollaron con la presencia masiva de ciudadanos en los principales municipios del Sur del país.

En algunos recintos de Barahona, Azua, Ocoa, Baní y San Cristóbal se presentaron inconvenientes técnicos al inicio, pero fueron corregidos en poco tiempo y el proceso continuó sin mayores dificultades.

Isabel Lara, presidente de la Junta Electoral de San Cristóbal, definió como espectacular el proceso en esa localidad, ya que fue masiva la presencia de hombres y mujeres en los colegios electorales.

Informó que los votantes estuvieron diseminados en 165 mesas, ubicadas en 66 centros de votaciones, con una población inscritas para votar de 184,900.

Se comprobó la presencia masiva de personas en centros como el Polideportivo San Cristóbal, polideportivo San Rafael, el colegio Pablo Barinas, Enedina Puello Rendil, el Juan Pablo Pina y otros.

Melvin Soto y Darwin Uribe, coordinadores del PRM en San Cristóbal, expresaron que el proceso se desarrolló con normalidad, por lo que su aspiración era que quienes no salieran favorecidos aceptaran la derrota y se sumen al ganador y de esa manera se fortalezca la democracia.

En cambio, Bienvenido Rafael Arias, coordinador por el PLD, señaló que las primarias se desarrollaron en total tranquilidad y en un ambiente muy ameno entre todos los ciudadanos, sin importar el color del partido.

Julio Fulcar, diputado y supervisor general del PRM en Baní, indicó que el proceso estuvo normal, a pesar de algunos inconvenientes técnicos, tales como que en algunos colegios no aparecía el padrón de esa organización.

Sostuvo que en los lugares donde surgieron las dificultades fueron resueltas por los técnicos de la JCE, por lo que de ahí en adelante no hubo mayores problemas.

Resaltó la gran concurrencia de hombres y mujeres a los mesas electorales, lo que demuestra que la población aprecia la democracia y que este sistema saldrá fortalecido. En la provincia Peravia existen 142 mil electores, había 47 recintos para más de 300 colegios electorales.

Milagros Castillo, abordada luego de ejercer el voto en el recinto de la gobernación de Peravia, expresó la facilidad y la rapidez con que ejerció ese derecho, por lo que aspira se repita en las elecciones nacionales del próximo año. En tanto que Alcibíades Santana, secretario de la Junta Electoral de San José de Ocoa, expuso que en esa municipio, con sus cuatro distritos municipales, había 30 recintos, con 44 mesas electorales que funcionaron a la perfección. En esa localidad tienen derecho a votar 40 mil ciudadanos.

Explicó que durante el simulacro que organizó la JCE se detectaron algunos problemas técnicos, los que fueron corregidos por lo que las primarias transcurrieron sin dificultades.

En Azua, con sus ocho distritos municipales, donde existen 46 recintos, con 77 mesas o colegios electorales y más de 75 mil votantes, la gente acudió masivamente a las primarias, lo que provocó taponamientos en las primeras horas del proceso.

Ramón Piña, presidente de la Junta Electoral de esa localidad, expresó que surgieron algunas situaciones técnicas pero corregidas de inmediato con el soporte de la JCE.

En recintos como las Escuelas Ángel Rivera y La Bartolomé Olegario Pérez, la asistencia era masiva a las primarias, como si se tratara de unas elecciones nacionales.

De su lado, Freddy Pérez, presidente de la Junta Electoral de Barahona, donde existen 57 mesas en 30 recintos, afirmó que la jornada arrancó con buen pie a excepción de algunos problemas de conectividad de los equipos técnicos que fueron corregidos, como fue el caso del recinto Francisco Henríquez y Carvajal.

Otros recintos donde acudió mucha gente fueron el colegio Cristo Rey y la Escuela Jaime Mota.

Delegado PRM

El doctor Emilio Reyes Nova, delegado del PRM en Barahona, destacó el proceso de primarias, ya que arrancó sin inconvenientes, lo que fortalece la democracia dominicana que estrena un nuevo proceso de votación.

Isabel Lara

Destacó el civismo de los ciudadanos durante el proceso, demostrando que asimiló la nueva tecnología desarrollada por la Junta Central Electoral (JCE).