Miles franceses toman las calles contra Macron

  • A P
Miles franceses toman las calles contra Macron

Vista parcial de una de las marchas contra las medidas de Macron en Nantes, oeste de Francia. AP

PARÍS.- AP

Marchando con millas de otros manifestantes en París, la enfermera del hospital Aya Touré captó el sentimiento de muchos que salieron a las calles de toda Francia el jueves contra el gobierno del presidente Emmanuel Macron.

«Hartos. Realmente, realmente hartos», dijo. «Esas personas que nos gobiernan, no tienen idea de los problemas de la vida real. Estamos pagando el precio».

Las huelgas que paralizaron el metro de París y perturbaron otros servicios, junto con manifestaciones en todo el país que terminaron en enfrentamientos esporádicos con la policía que disparó ráfagas de gas lacrimógeno, dieron voz a las quejas generalizadas de que ocho años de liderazgo del presidente proempresarial de Francia han beneficiado a muy pocas personas y perjudicado a demasiadas.

Puedes leer: Votación de polémica reforma judicial desata trifulca en la Cámara de Diputados italiana

La jornada de agitación en la segunda economía más grande de la Unión Europea tenía como objetivo aumentar la presión sobre el nuevo primer ministro Sébastien Lecornu y Macron. Están involucrados en una batalla cada vez más intensa tanto en el Parlamento como en las calles sobre cómo tapar los agujeros en las finanzas, con opositores luchando contra propuestas para recortar el gasto en servicios públicos que sustentan el modo de vida francés. “No sé cómo es siquiera posible considerar hacer ahorros”, dijo Clara Simon, una estudiante de historia que marchó entre la multitud de manifestantes en París, blandiendo un cartel que decía: “Universidad en peligro”.

“Ya no hay dinero para jabones en los baños, no hay dinero para arreglar un asiento cuando está roto”, dijo. “Estoy enojada porque la situación económica y social en Francia se deteriora cada año”.

A P

A P

Publicaciones Relacionadas

Miles franceses toman las calles contra Macron
Miles franceses toman las calles contra Macron
19 septiembre, 2025
Francia condena la tala de árbol en memoria de Ilan Halimi, víctima del antisemitismo
Francia condena la tala de árbol en memoria de Ilan Halimi, víctima del antisemitismo
15 agosto, 2025
Macron propone en Vietnam una tercera vía frente a las grandes potencias
Macron propone en Vietnam una tercera vía frente a las grandes potencias
28 mayo, 2025
Macron afirma que “la pelota está ahora claramente en el campo de Rusia»
Macron afirma que “la pelota está ahora claramente en el campo de Rusia»
11 marzo, 2025
Macron habla con Zelenski para preparar el encuentro con Trump de la próxima semana
Macron habla con Zelenski para preparar el encuentro con Trump de la próxima semana
20 febrero, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Dejen funcionar los semáforos, por favor

Dejen funcionar los semáforos, por favor

Edición Impresa, miércoles 17 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 17 de septiembre de 2025

¿Por qué tanto odio e insania?

¿Por qué tanto odio e insania?

La Voz del Paciente RD: Sobre la legalidad del uso de fondos del IDOPPRIL

La Voz del Paciente RD: Sobre la legalidad del uso de fondos del IDOPPRIL

Funcionarios, escuchen al presidente 2.0

Funcionarios, escuchen al presidente 2.0

Compliance y su impacto en la protección de niñas, niños y adolescentes

Compliance y su impacto en la protección de niñas, niños y adolescentes

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo