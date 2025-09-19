Miles franceses toman las calles contra Macron

Vista parcial de una de las marchas contra las medidas de Macron en Nantes, oeste de Francia. AP

PARÍS.- AP

Marchando con millas de otros manifestantes en París, la enfermera del hospital Aya Touré captó el sentimiento de muchos que salieron a las calles de toda Francia el jueves contra el gobierno del presidente Emmanuel Macron.

«Hartos. Realmente, realmente hartos», dijo. «Esas personas que nos gobiernan, no tienen idea de los problemas de la vida real. Estamos pagando el precio».

Las huelgas que paralizaron el metro de París y perturbaron otros servicios, junto con manifestaciones en todo el país que terminaron en enfrentamientos esporádicos con la policía que disparó ráfagas de gas lacrimógeno, dieron voz a las quejas generalizadas de que ocho años de liderazgo del presidente proempresarial de Francia han beneficiado a muy pocas personas y perjudicado a demasiadas.

La jornada de agitación en la segunda economía más grande de la Unión Europea tenía como objetivo aumentar la presión sobre el nuevo primer ministro Sébastien Lecornu y Macron. Están involucrados en una batalla cada vez más intensa tanto en el Parlamento como en las calles sobre cómo tapar los agujeros en las finanzas, con opositores luchando contra propuestas para recortar el gasto en servicios públicos que sustentan el modo de vida francés. “No sé cómo es siquiera posible considerar hacer ahorros”, dijo Clara Simon, una estudiante de historia que marchó entre la multitud de manifestantes en París, blandiendo un cartel que decía: “Universidad en peligro”.

“Ya no hay dinero para jabones en los baños, no hay dinero para arreglar un asiento cuando está roto”, dijo. “Estoy enojada porque la situación económica y social en Francia se deteriora cada año”.