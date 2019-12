Miles participan gran Marcha por el Clima

Medio millón de personas, según la organización, y 15,000 según la Policía, participaron ayer en Madrid en la gran Marcha por el Clima, capitaneados por el movimiento juvenil Fridays for Future y Juventud por el Clima y su inspiradora, Greta Thunberg.

Thumberg, que abandonó la manifestación al inicio por motivos de seguridad, reapareció al final sobre el escenario para abroncar a los dirigentes políticos, a los “líderes del carbono”, a quienes acusó de traicionar a la gente.

Los manifestantes avanzaron por la arteria principal de Madrid encabezados por una gran pancarta en la que se podía leer en español e inglés “El mundo despertó a la emergencia climática” (The world has woken to the climate emergency). Otros mensajes rezaban lemas como “El planeta seguirá existiendo, nosotros nos iremos extinguiendo” o “Cambia tu vida, no tu clima”, y se escucharon gritos como “Ni un grado más, ni una especie menos”, “Menos emisiones y más soluciones” y otros alusivos Cumbre del Clima.