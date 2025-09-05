Miles de dominicanos NYC podrán beneficiarse de Feria Contratación hará DOT

Miles de dominicanos NYC podrán beneficiarse de Feria Contratación hará DOT

Nueva York. Miles de dominicanos propietarios de pequeñas empresas o negocios en esta ciudad podrán beneficiarse de la Feria de Contratación que hará el Departamento de Transporte, que dirige Ydanis Rodríguez, orientada a crear conciencia sobre las oportunidades de contratación para empresas propiedad de minorías y mujeres (M/WBE).

Asimismo, para explorar oportunidades de contrato en ingeniería, diseño, pintar puentes, hacer andenes, estampar camisetas, dibujar las nuevas rutas de transporte, carreteras, semáforos y desarrollar tecnología, entre otros.

En dicha Feria se brinda a los contratistas de NYC la oportunidad de conocer todas las divisiones del DOT que administran contratos.  En el evento, las empresas también podrán establecer contactos con otros contratistas y obtener una mejor idea del proceso de contratación y adquisiciones en la agencia.

Lee más: Realizan feria de empleo en Distrito Nacional

El DOT ha incrementado el porcentaje de contratos con las minorías de 11% a 32%, en un esfuerzo por nivelar el campo de contratación y promover la equidad.

La agencia está firmemente comprometida con la construcción de una fuerza laboral diversa y el cultivo de un lugar de trabajo equitativo e inclusivo, ha expresado el comisionado Rodríguez.

El evento se llevará a cabo este 15 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en el edificio del DOT, ubicado en el 55 de la calle Water en Manhattan.

Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

Publicaciones Relacionadas

Miles de dominicanos NYC podrán beneficiarse de Feria Contratación hará DOT
Miles de dominicanos NYC podrán beneficiarse de Feria Contratación hará DOT
5 septiembre, 2025
Dominicanos continúan viajes ilegales a Puerto Rico aunque se encuentran afectados por Trump
Dominicanos continúan viajes ilegales a Puerto Rico aunque se encuentran afectados por Trump
3 septiembre, 2025
Dominicanos en El Bronx apoyan decisión de Adams de enviar mil policías para su seguridad
Dominicanos en El Bronx apoyan decisión de Adams de enviar mil policías para su seguridad
1 septiembre, 2025
Esta es la mutación genética más común entre los dominicanos NYC
Esta es la mutación genética más común entre los dominicanos NYC
28 agosto, 2025
La opinión de dominicanos en el exterior sobre INAIPI
La opinión de dominicanos en el exterior sobre INAIPI
27 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Voz del Paciente RD: ¿Cuánto más hay que esperar?

La Voz del Paciente RD: ¿Cuánto más hay que esperar?

La angurria de morbo que revictimiza en Villa González

La angurria de morbo que revictimiza en Villa González

La misma piedra

La misma piedra

My Happy Farm celebra una tarde divertida con los niños

My Happy Farm celebra una tarde divertida con los niños

Hotel Catalonia Santo Domingo festeja “Semana de Apreciación al Cliente”

Hotel Catalonia Santo Domingo festeja “Semana de Apreciación al Cliente”

Acroarte: Marivell vuelve a Acroarte, esta vez a lo grande

Acroarte: Marivell vuelve a Acroarte, esta vez a lo grande

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo