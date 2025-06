El noveno álbum de estudio de Miley Cyrus, Something Beautiful, ya está disponible a través de Columbia Records y en todas las plataformas de streaming.

El álbum de 13 canciones combina claridad emocional con una producción cinematográfica expansiva.

Incluye la nueva canción “Easy Lover”, junto con los temas previamente publicados “More to Lose” y “End of the World”, además de nuevos temas destacados como “Walk of Fame”.

Un videoclip completo del álbum se estrena el 6 de junio en el Festival de Tribeca. Dirigido por Miley Cyrus, Brendan Walter, Jacob Bixenman y el aclamado cineasta Panos Cosmatos, el video da vida al mundo de Something Beautiful. Naomi Campbell también aparece en el videoclip de “Every Girl You’ve Ever Loved”.

Miley Cyrus

Producido por Miley Cyrus y Shawn Everett, con la colaboración de Brittany Howard, Maxx Morando y Michael Pollack, Something Beautiful es introspectivo, musicalmente aventurero y con una profunda carga emocional.

El álbum visual se estrenará en cines de Estados Unidos y Canadá el 12 de junio, con proyecciones internacionales a partir del 27 de junio.

El enlace para comprar entradas está aquí: www.MileyCyrusSomethingBeautiful.com.

