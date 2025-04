Millizen Uribe, del periódico Hoy, entre las 100 personalidades más influyentes en los medios

Los 100, un ranking de las personas más influyentes en los medios de comunicación en RD 2024



Santo Domingo. – La subdirectora digital del periódico Hoy, Millizen Uribe, figura por segundo año consecutivo en el top 100 de las personalidades más influyentes en los medios de comunicación en República Dominicana.

El ranking lo dio a conocer la Fundación del Círculo de Medios Digitales y Redes Sociales (Fucimdres), sobre el año 2024; entidad que, de acuerdo con los resultados en mediciones de redes sociales, posicionó a Uribe en el puesto 85.

La periodista, que además es docente y militante de democracia y equidad, también es comentarista en el programa Uno + Uno, de Teleantillas, canal 2, y Sol de los Sábados, de Zol 106.5 FM.

Este segundo ranking de Fucimfres junto a tres empresas de relaciones públicas, fue realizado mediante una encuesta en las redes sociales Facebook e Instagram, donde los influyentes obtuvieron 327,872 votos en una escala del 1 a 100, durante los días lunes 2 al lunes 16 de diciembre del 2024, donde participaron unas 235 personas que hacen comunicaciones en el país.

¿Cuál es tu lista de los mejores 100 comunicadores de República Dominicana?, fue la interrogante que se hizo para seleccionar el ranking del listado de los más influyentes.

A continuación, las 100 personas más rankeadas e influyentes en los medios de comunicación en República Dominicana en el año 2024:

1.- Julio Martínez Pozo. RCC MEDIA 327,872 votos

2.- Santiago Matías. Alofoke 327,869 votos

3.- Ricardo Nieves. RCC MEDIA 327,866 votos

4.- Alicia Ortega. SIN 327,864 votos

5.- Ramón Tolentino. Esto no es Radio 327,701 votos

6.- Nuria Piera. Color Visión 327,621 votos

7.- Elvin Castillo. Panorama 301,012 votos

8.- Roberto Cavada. Telesistema 298,222 votos

9.- Alfredo de la Cruz. Panorama 298,102 votos

10.- Manuel Cruz. RCC MEDIA 298,099 votos

11.- Jaime Rincón. El Nuevo Diario 268,895 votos

12.- Danny Alcántara. Color Visión 245,789 votos

13.- Iluminada Muñoz. Z FM 227,323 votos

14.- Johnny Vásquez. Grupo Telemicro 227, 025 votos

15.- José Laluz. RCC MEDIA 202,896 votos

16.- Pedro Jiménez. RCC MEDIA 198,558 votos

17.- Julito Hazim. Revista 110 195,458 votos

18.- Noelia Hazim. FAIA MEDIA 195, 449 votos

19.- José Peguero. Las Exclusivas 195, 440 votos

20.- Iván Ruiz. Color Visión 189, 400 votos

21.- Pedro Casals. Esto no es Radio 185,325 votos

22.- Jesús Jiménez. Reconocidos 185,320 votos

23.- Federico Jovine. RCC MEDIA 185,319 votos

24.- Colombia Alcántara. Al Tanto 185,312 votos

25.- Euric Santi. 7 Segundos 185,305 votos

26.- Lorenny Solano. Primera Hora 185,299 votos

27.- Luinny Corporán. El Show de LC 185,297 votos

28.- Sergio Carlos. Anti Noti 185,289 votos

29.- Delvys Lanfranco. Panorama 185,287 votos

30.- Francisco Tavárez. El Demócrata 185,286 votos

31.- Priena Almonte. Priena Investiga 185,264 votos

32.- Najib Chahede. RCC MEDIA 185,165 votos

33.- Kelvin Faña. El Pregonero 185,156 votos

34.- Ricardo Ripoll. SOMOS PUEBLO 170, 578 votos

35.- Luisín Jiménez. RCC MEDIA 170, 458 votos

36.- Pablo Mckinney. Color Visión 170, 234 votos

37.- Rafael Guerrero. C Al D 170, 156 votos

38.- David Lantigua. Luna TV 170, 075 votos

39.- Orlando J. Villegas. Color Visión 169, 956 votos

40.- Cristian Cabrera. Telecentro 169, 923 votos

41.- Kalil Michel Presbot. Z FM 169, 912 votos

42.- Brea Frank. Super Q 169, 863 votos

43.- Edith Febles. Telesistema 169, 857 votos

44.- Aneudys Santos. YouTube 169, 850 votos

45.- Ariel Lara. RDN 169, 840 votos

46.- Manolo Ozuna. Politequeando 169, 829 votos

47.- Julio Alberto Martínez. RCC MEDIA 169, 815 votos

48.- Anabell Alberto. Politequeando 169, 802 votos

49.- José Martínez Brito. Alofoke 169, 789 votos

50.- Carlos Durán. YouTube 169, 781 votos

51.- Bolívar Valera. RCC Media 158, 697 votos

52.- Nelson Javier. Teleuniverso 135,854 votos

53.- Luis Ricardo Miñoso. Telefuturo 125,547 votos

54.- Víctor Gómez C. RCC MEDIA 121, 214 votos

55.- Rosa Encarnación. RCC Media 118, 421 votos

56.- Abril Peña. El Nuevo Diario 118, 375 votos

57.- Virgilio Feliz. RCC Media 118, 312 votos

58.- Lino Gómez. Palma FM 118, 302 votos

59.- Katherine Hernández. CDN 118, 255 votos

60.- Hony Estrella. Esto no es Radio. 118, 241 votos

61.- Claudia Pérez. La Tora 115, 870 votos

62.- José Luis Mendoza. Z FM 115, 862 votos

63.- Erika Infante. RCC MEDIA 115, 858 votos

64.- Michael M. Holguín. Telemicro 115, 748 votos

65.- Wilton Mercedes. Palma FM 115, 732 votos

66.- Mariasela Álvarez. Color Visión 115, 701 votos

67.- Jochy Santos. RCC Media 115, 689 votos

68.- Yanessi Espinal. CDN 112, 022 votos

69.- Obniel Ramírez. Panorama 111, 986 votos

70.- Eduardo Sánchez. SOMOS PUEBLO 111, 975 votos

71.- Rafael Linares. Más Informado 111, 946 votos

72.- Gilbert Guzmán. Telecentro 111, 935 votos

73.- Gregorio Martínez “Toca Viajar”. RCC Media 111, 922 votos

74.- Valentín Pérez. Z FM 109, 325 votos

75.- Ivonne Ferreras. RCC MEDIA 109, 275 votos

76.- Euri Cabral. RCC MEDIA 109, 271 votos

77.- Julieta Tejada. Z FM 109, 257 votos

78.- Susana Gautreau. Z FM 109, 125 votos

79.- Danylsa Vargas. RNN 109, 101 votos

80.- Jatnna Tavarez. Color Visión 108, 358 votos

81.- Héctor Herrera C. Telesistema 108, 332 votos

82.- Pamela Sued. Color Visión 108, 327 votos

83.- Graymer Méndez. RCC MEDIA 108, 275 votos

84.- Félix Lajara. RCC MEDIA 108, 237 votos

85.- Millizen Uribe. RCC MEDIA 108, 139 votos

86.- José Gutiérrez. CDN 108, 126 votos

87.- Félix Victorino. CDN 108, 122 votos

88.- Salvador Holguín. Hilando Filo 108, 118 votos

89.- John Berry. Los Trabucazos 108, 085 votos

90.- Isaura Taveras. RCC MEDIA 102, 986 votos

91.- Zoila Luna. RCC MEDIA 102, 887 votos

92.- Vargavila Riverón . Al Tanto 102, 856 votos

93.- Wilson Pérez. RCC MEDIA 102, 835 votos

94.-José Paulino. Agenda Oriental 102, 822 votos

95.- Vitaly Sánchez. Alofoke 101, 328 votos

96.- Fausto Montes de Oca. Z FM 101, 309 votos

97.- Juan Reyes. Z FM 101, 278 votos

98.- Nairobi Viloria. Color Visión 101, 235 votos

99.- Frederick Martínez “El Pachá”. Visión Global 101, 225 votos

100.- diulka Pérez. Z FM 101, 101 votos