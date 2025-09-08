Millonario capital dominicano invertido en supermercado Alto Manhattan

Millonario capital dominicano invertido en supermercado Alto Manhattan

Nueva York. Con la asistencia de empresarios, políticos, comerciantes, profesionales, comunitarios, representantes de asociaciones y ciudadanos comunes, entre otros, fue inaugurado el pasado fin de semana el supermercado «Fine Fare Gold», en el 4650 de Broadway, esquina avenida Sherman, en el sector de Inwood en el Alto Manhattan.

Tras ser bendecido, Efraín Castro, propietario del gigantesco establecimiento comercial, con una inversión millonaria y con cerca de 100 empleados, en su mayoría dominicanos, agradeció a Dios, a su familia, amigos y empleados, y en especial a su padre, Rufino Castro, porque vienen desde abajo.

Sostuvo que su padre fue quien le enseñó la manera de ser y crecer. A la edad de 8 años comenzó a trabajar con su «viejo» en Queens entre 14 y 16 horas diarias.

La nueva tienda continúa con un legado familiar de más de 50 años sirviendo a los neoyorquinos con productos de calidad y un excelente servicio.

Señaló que sus hijos tienen a cargos, cada uno de ellos, otros negocios de esta naturaleza en el Alto Manhattan. «Queremos darle lo más que podemos a nuestra comunidad», precisó.

Efraín es un patrocinador activo de causas y eventos locales. Refleja la experiencia de éxito del inmigrante; construir negocios familiares, aportar a la comunidad y representa con orgullo a los dominicanos en NYC en un escenario global, expresaron varios de los asistentes.

Es un destacado piloto internacional de carrera de autos, actual competidor en el FIA World Endurance Championship y Campeón Pro-Am 2021 de la Porsche Carrera Cup North América.

La inauguración de su supermercado es tanto un hito empresarial como una celebración comunitaria. Esta celebración con los residentes locales marcar un nuevo capítulo en la inversión comunitaria, condijeron en manifestar algunos de los invitados.

Entre los que hablaron figuran Rudy Fuertes, ex presidente de la Asociación Nacional de Supermercados de EUA; los asambleístas (D-72) Manny de los Santos y George Álvarez (D-78); el diputado por el exterior Cirilo Moronta, y el director de Washington Heights Busines Improvement Distritc (WHBID), Isidro Medina, entre otros. Al final hubo un ambiente de música y picaderas variadas.

