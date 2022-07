Milton Tabares: Un latino que soñó, y pudo abrir su propio atelier en Miami

Entre sus planes está abrir varias sucursales, uno en los Ángeles y otro más en la ciudad de Nueva York

Milton Tabares

El joven estilista Milton Tabares, que se ha destacado en los últimos años en el mundo de la moda de la ciudad de Miami, dio formal apertura a su propio atelier en esta gran urbe, que lleva su sello personal con la elegancia y glamour que lo caracteriza.



Milton que en tan solo 5 años ha sido considerado como uno de los estilistas de las estrellas, se siente sumamente contento y satisfecho del apoyo que ha recibido por parte de sus clientes y colaboradores, quienes los han empujado a emprender este nuevo proyecto para su vida.



“En mi atelier verán mi personalidad plasmada sobre todo que siempre digo que la moda es del mundo, pero no para todo el mundo, pero estaré ahí para orientar y enseñar a la clientela, amo este trabajo que llevo con mucho orgullo y pasión y porqué seguiré trabajando hasta alcanzar todos los sueños que me he propuesto” expresó Milton.

Milton Tabares tiene planes de tener 3 atelier by Milton Tabares, además de Miami, lograrlo en la ciudad de Los Ángeles y en New York. Pero además tiene como meta entrar a la televisión como comentarista de moda, irse de gira por todo Estados Unidos dando masterclass de maquillaje y color y explotar su canal de YouTube, para compartir con su público todo lo que viene realizando.



“El atelier está ubicado sumamente cerca del Design District, apenas a tres minutos de donde están las tiendas de los grandes diseñadores de moda, una zona exclusiva donde te podrás sentir cómodo y seguro” finalizó Milton.