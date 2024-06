Mimarena dice sancionará a los autores de ecocidio

Por Juan María Ramírez/Rafael Santos

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena) sancionará y someterá ante el Ministerio Público a los responsables de provocar un desmonte en el bosque seco de una pendiente pronunciada de la costa de Buen Hombre, en Villa Vásquez, provincia Montecristi.

Lo informó Erasmo Pichardo, encargado de coordinación de oficinas provinciales y municipales. Precisó que tiene instrucciones del ministro Miguel Ceara Hatton para que este ecocidio no quede impune.

“Desde el ministerio agradecemos al alcalde de Villa Vásquez, Jenry Castro, el interés particular que está poniendo en Buen Hombre, porque, desde que alertó a nuestro personal la noche del sábado, hemos puesto a todas nuestras áreas en movimiento”, dijo Pichardo.

Lamentó sin embargo que el funcinario municipal no les haya alertado antes de que se completara tal crimen ecológico y puntualizó que los autores carecen de permiso ambiental.

Explicó que la institución completa la investigación técnica para establecer responsabilidades que permitan sancionar y someter a las personas responsables.

Puntualizó que Manuel Pérez, responsable de la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgos del ministerio, encabezó este martes un equipo técnico que inspecciona la zona impactada localizada en el paraje Las Canas, en Buen Hombre.

Recordó que el informe preliminar, rendido el lunes por el encargado provincial de Medio Ambiente en Montecristi, Kelvin Olivo Jiménez, define como “grave” el desmonte del bosque y la remoción de tierra en unas 160 tareas. Destacó que talaron árboles de distintas especies, como guayacán, jobobán, almácigo y candelón.

La denuncia

Según el alcalde Castro, la tala fue realizada a menos de 150 metros del destacamento de la Armada Dominicana en la zona.

Reclamó al ministro de Mimarena que proceda de inmediato y se haga una investigación.

De acuerdo a la máxima autoridad municipal, han recibido información oficiosa de que el desmonte ha sido realizado por un influyente político de la línea noroeste.

Según Castro, cuando se iniciaron los trabajos de quema y tala de árboles, “la mayoría centenarios”, lo denunció ante la Dirección Provincial de Medio Ambiente, pero el encargado Kelvin Olivo hizo caso omiso a sus reclamos.

“El desmonte indiscriminado de una loma en Las Canas, un pulmón natural que estaba muy bien forestada y eso en par de días lo redujeron a nada, con toda clase de equipo, no sabemos quién es que está ahí metido, ni me interesa; ahora bien, lo que me interesa es que el Ministerio de Medio Ambiente tome las medidas pertinentes y las medidas de lugar, eso se ha hecho ante la mirada indiferente y descarada del Ministerio de Medio Ambiente”, comentó.

Conforme el alcalde, el ecocidio perpetrado en Las Canas, rompe el equilibrio de la naturaleza porque -enfatizó- a poco menos de dos kilómetros está la pllaya Buen Hombre.

Tras la grave denuncia mediática del alcalde de Villa Vásquez, Jenry Castro, las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reiteraron que someterán ante el Ministerio Público a los autores de la depredación de la comunidad del noroeste.

Las zonas protegidas, áreas de playas, ríos y montañas a menudo son objeto de ataques por parte de empresarios y políticos para desarrollar proyectos particulares.

Son rutinarias las denuncias sobre extracción de arena de cauces de ríos y arroyos por parte de dueños de granceras que la usan en la industria de la construcción