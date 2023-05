MINERD anuncia cambios en pruebas nacionales para este 2023

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) anunció que las Pruebas Nacionales y las Evaluaciones Diagnósticas Nacionales presentarán cambios en su diseño este año, basados en la metodología Diseño Centrado en Evidencias (DCE), que tiene como objetivo especificar la estructura del argumento evidencial de la prueba y, de esta forma, determinar que el modo en que se recoge y se interpreta la evidencia esté en relación con los propósitos de estas mediciones estandarizadas.

El Viceministerio de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad, a través de su Dirección de Evaluación de la Calidad, informó que estos cambios consisten en identificar las competencias específicas a evaluar en cada área, luego, por cada competencia se enuncian afirmaciones generales acerca de un sujeto que muestre algún desarrollo de dicha competencia.

En ese sentido, por cada afirmación se identifican las evidencias que fundamenten esas afirmaciones y debe aportar el evaluado y se concretan en tareas que se corresponden con las preguntas que responden los evaluados. Así, de acuerdo con el viceministerio, a través de responder las tareas, los evaluados entregan las evidencias que permiten hacer afirmaciones sobre el grado de desarrollo de las competencias específicas evaluadas.

Fachada del Minerd.

La directora de Evaluación de la Calidad, Yamile Altagracia Valenzuela Calderón, explicó que, en el caso de Lengua Española, se evalúa la comprensión lectora a través de textos escritos; en Matemática la comunicación y representación de información matemática, la resolución de problemas, el razonamiento y argumentación; en Ciencias Sociales los modelos históricos sociales y su análisis desde diferentes perspectivas, y en Ciencias de la Naturaleza el análisis de problemas y fenómenos naturales y aplicando procedimientos científicos.

Asimismo, Valenzuela Calderón aclaró que por ser estas evaluaciones de lápiz y papel y se componen de preguntas cerradas, tienen algunas restricciones y no permiten evaluar todos los aspectos del currículo, por esta razón, algunas competencias no son evaluadas en las pruebas. Ejemplifica que en Lengua Española no se evaluarán los aspectos orales, sino la comprensión lectora a través de la comprensión de textos escritos.

La titular de la Dirección de Evaluación de la Calidad, resaltó que otro cambio importante es que se diseñó una misma prueba para las distintas modalidades de secundaria seleccionando del currículo lo que es común a las tres, por tanto, los estudiantes inscritos en 6to. secundaria en 2023 en las Modalidades Académica, Técnico Profesional y Artes responderán la misma prueba.

La aplicación se hará del 24 al 29 de junio, en el orden Matemática, Ciencias Sociales, Lengua Española y Ciencias de la Naturaleza, una asignatura por día para secundaria y dos asignaturas por día para Adultos y estudiantes con asignaturas pendientes de años anteriores a 2023.

Valenzuela Calderón indicó que como estas pruebas tienen un nuevo diseño, los estudiantes pendientes de todas las modalidades, anteriores al año 2023, tomarán las pruebas que tengan pendientes en fin de semana y tienen que inscribirse por internet en el plazo establecido (hasta el 31 de mayo).

Además, las pruebas de secundaria tienen cambios en la metodología de análisis, por lo que sus resultados no serán comparables con las pruebas de años anteriores.

Las pruebas para el Subsistema de Personas Jóvenes y Adultas de Básica y Media y pendientes de años anteriores a 2023 no tienen cambios en su diseño. Las fechas de aplicación son: sábado 24 de junio Matemática, un receso y luego Ciencias Sociales y domingo 25 de junio Lengua Española, receso y después Ciencias de la Naturaleza.

Valenzuela Calderón aclaró que, para compartir estos cambios con la comunidad educativa, se desarrollaron talleres presenciales con las Regionales y Distritos Educativos y se elaboraron documentos que se les compartieron para que a su vez capaciten a los docentes y equipo de gestión de los centros educativos.

Estos materiales, afirmó, están publicados en la página del Ministerio de Educación: un instructivo para el docente, un cuadernillo con preguntas para prácticas y una presentación Power Point con los cambios por área evaluada. Además, se elaboraron Webinars tanto para primaria como para secundaria con el apoyo del Instituto 512 de la Fundación INICIA que sobrepasan las 20,000 visitas.