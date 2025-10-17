MINERD inicia campaña ¡Soy Ciudadano al 100! para potenciar la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó el inicio de la campaña nacional de concienciación “¡Soy Ciudadano al 100!”, una iniciativa orientada a promover valores de responsabilidad, respeto y convivencia pacífica en la comunidad educativa y la sociedad en general.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, explicó que la campaña va en consonancia con la reciente inclusión de la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en el currículo nacional a partir de este año y promueve entre los estudiantes la conciencia de derechos y deberes, el respeto a los símbolos nacionales, la convivencia democrática, la honestidad y el sentido de responsabilidad social.

En procura de maximizar el alcance de la campaña, el MINERD estableció una alianza con la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), mediante la cual los mensajes de “¡Soy Ciudadano al 100!” serán difundidos durante los torneos invernales y a través de las plataformas sociales de los equipos, con miras a promover así los valores de respeto, honestidad y comportamiento ciudadano responsable.

Lea más: Mitchelle M. Cobb presenta “Lo que no te cuentan del éxito”: una mirada real del emprendedor

De Camps destacó que “educar en valores compartidos es un compromiso de nación”, y subrayó que la campaña pretende unir a escuelas, familias, deportistas y medios de comunicación en un esfuerzo conjunto por fortalecer la identidad ciudadana dominicana.

Asimismo, la iniciativa se enmarca dentro de la apuesta de esta gestión por impulsar contenidos de carácter educativo, tanto en la plataforma educativa y cultural EDUMAS como en medios tradicionales y digitales de todo el país, lo que refuerza el compromiso institucional con la formación integral de los estudiantes.

El MINERD invitó a la población a asumir esta campaña como una oportunidad para renovar el compromiso con los principios que sustentan la democracia, la solidaridad y la ética pública, pilares fundamentales de una convivencia social justa y armoniosa.