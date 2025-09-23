Minerd solicita sancionar responsables intoxicación

Minerd solicita sancionar responsables intoxicación

Estudiante intoxicado.


El Ministerio de Educación (Minerd) informó ayer que presentó dos denuncias ante las procuradurías especializadas para la Defensa del Medio Ambiente de Duarte y Valverde, a fin de que investigue y sancionen los recientes casos de intoxicación que han afectado a estudiantes, docentes y personal administrativo en varios centros educativos de esas provincias.

En una comunicación, la entidad explicó que solicitó una inmediata investigación para determinar responsabilidades frente al uso indebido de productos químicos tóxicos cerca de los planteles escolares.

Según el documento, los hechos ocurrieron la semana pasada en los centros educativos Ana Celeste Fernández, en la comunidad La Guama, provincia Duarte y en el Liceo Leónidas Ricardo Román y la Escuela Laboral Fidelina Reyes, en el municipio de Santa Cruz de Mao, Valverde.

Puede leer: Emergencia en San Francisco de Macorís: al menos 20 estudiantes intoxicados en una escuela

Educación dijo que activó de inmediato los protocolos de emergencia, procediendo al despacho de los estudiantes y la suspensión temporal de la docencia, para proteger la salud e integridad de la comunidad educativa.

Fue enfático en pedir las indagatorias correspondientes y que en caso de comprobarse un uso negligente o intencional, se proceda con la aplicación de las sanciones penales establecidas por la ley.

EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, con más de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una Maestría en Gestión Municipal.

Publicaciones Relacionadas

Minerd solicita sancionar responsables intoxicación
Minerd solicita sancionar responsables intoxicación
23 septiembre, 2025
Pago de intereses de la deuda pública: RD$200,565.3 MM
Pago de intereses de la deuda pública: RD$200,565.3 MM
17 septiembre, 2025
El estudiantado pobre embestido por la ADP
El estudiantado pobre embestido por la ADP
5 septiembre, 2025
Fusión del MESCYT con el MINERD vuelve a generar rechazo: aquí los últimos argumentos
Fusión del MESCYT con el MINERD vuelve a generar rechazo: aquí los últimos argumentos
3 septiembre, 2025
Triste apertura del año escolar
Triste apertura del año escolar
2 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El tipo de cambio en la República Dominicana

El tipo de cambio en la República Dominicana

#SinFiltro: De Freddy a Alofoke, el espejo de nuestra comunicación

#SinFiltro: De Freddy a Alofoke, el espejo de nuestra comunicación

La ciencia es sonrisa, gracias a la odontología

La ciencia es sonrisa, gracias a la odontología

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

¿Cómo antes?

¿Cómo antes?

Edición impresa, lunes 22 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 22 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo