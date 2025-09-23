Minerd solicita sancionar responsables intoxicación



El Ministerio de Educación (Minerd) informó ayer que presentó dos denuncias ante las procuradurías especializadas para la Defensa del Medio Ambiente de Duarte y Valverde, a fin de que investigue y sancionen los recientes casos de intoxicación que han afectado a estudiantes, docentes y personal administrativo en varios centros educativos de esas provincias.

En una comunicación, la entidad explicó que solicitó una inmediata investigación para determinar responsabilidades frente al uso indebido de productos químicos tóxicos cerca de los planteles escolares.

Según el documento, los hechos ocurrieron la semana pasada en los centros educativos Ana Celeste Fernández, en la comunidad La Guama, provincia Duarte y en el Liceo Leónidas Ricardo Román y la Escuela Laboral Fidelina Reyes, en el municipio de Santa Cruz de Mao, Valverde.

Educación dijo que activó de inmediato los protocolos de emergencia, procediendo al despacho de los estudiantes y la suspensión temporal de la docencia, para proteger la salud e integridad de la comunidad educativa.

Fue enfático en pedir las indagatorias correspondientes y que en caso de comprobarse un uso negligente o intencional, se proceda con la aplicación de las sanciones penales establecidas por la ley.