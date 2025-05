“Minerva Mirabal: tutora del Movimiento 14 de Junio”

A pesar de su época, su género no fue un determinante que la limitó en su batalla, soñaba con calles repletas de combatientes que lucharan por la libertad del despotismo.

Adelantada para su tiempo, egresada de la Universidad de Santo Domingo, obteniendo el título de Doctora en Derecho en 1957, y sin miedo levantaba su voz por la lucha de vivir en un país libre de toda opresión.

Luchadora incansable, intelectual, hermana, madre y esposa que, aunque la historia la tiene renegada en segundo plano ante la iniciativa de crear un movimiento para derrocar al tirano, por el hecho mismo de ser mujer, hoy al conmemorar el 64 aniversario del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, es un buen día para rectificar que Minerva Argentina Mirabal de Tavárez fue la mente brillante que creó un movimiento de jóvenes para terminar con la era de la dictadura que duró 31 años violando los derechos humanos y abusando del poder.

“Tenemos un problema, este movimiento no tiene nombre, ni un programa oficial, y no podemos seguir así, estamos obligados a ponerle Movimiento 14 de Junio en memoria de los héroes de la expedición porque nos sumamos como los continuadores de esa lucha y en función de eso debemos de asumir también su programa”, dijo Minerva Mirabal en una reunión en la que estaba presente Rafael -Fafa- Taveras, sobreviviente de la dictadura.

“El impacto de ese movimiento lo tenía Minerva Mirabal, pero era mujer y en esa sociedad eso era inconcebible, entonces pusieron a Manolo Tavárez de jefe, y Leandro Guzmán, esposo de María Teresa Mirabal, tesorero, y los demás integrantes nos distribuyeron por todo el país”, explica.

El coraje de enfrentar a Trujillo

Minerva, una mujer con la que no había duda de su determinación y coraje. “En 1949 ella tenía 23 años de edad y Trujillo tenía todo el peso de la dictadura, por costumbre realizaba reuniones especiales en su casa de La Caoba, en San Cristóbal, para invitar a la gente más destacadas de cada provincia, esa vez les tocó a Salcedo, que era parte de moca y se llamaba provincia Espaillat, como invitados especiales estuvieron la familia Mirabal-Reyes”, recuerda Fafa, quien describe a Minerva como una muchacha atractiva, inteligente, valiente, con ímpetu y destacada.

Conflicto entre Minerva y Trujillo

“Para inaugural el acto, Trujillo mandó a buscar a Minerva, una vez estuvieron de frente, Trujillo abrazó a Minerva y cuando siente que él la aprieta, ella lo empuja y el jefe reaccionó y le dijo a usted no le gusta mi política y Minerva se echó para atrás y le dijo no jefe, no me gusta su política, y Trujillo le dijo y si yo le mando cuatro oficiales para que la puedan convencer qué usted haría, Minerva le dijo, jefe si yo soy la que termino convenciéndolo a ellos, Trujillo gritó de rabia y dijo mire carajo y la empujo hacia atrás”, dice Fafa que esta narración se la contó Minerva en una de sus reuniones.

Así nació el conflicto entre Minerva y Trujillo, a partir de ahí la suspendieron de la universidad, comenzando una persecución con ella y todos los que la rodeaban. “Yo que la viví y estuve cerca de ella puedo decir con certeza que no he encontrado una persona con su característica, determinación, coraje, transparencia, decisión y con el reconocimiento de que frente a todos los hombres era una mujer que tenía autoridad”.

Fafa Taveras con inspiración y vehemencia la define como una estrella de mujer. “Ella era la tutora del proceso y eso explica entonces su comportamiento, pero este país no ha tenido una mujer con las características y coraje de Minerva Mirabal”.

Mártir de la dictadura

Minerva Mirabal fue asesinada el 25 de noviembre de 1960 junto a sus hermanas Patria y María Teresa, y a Rufino de la Cruz, conductor del vehículo en el que se trasladaban, en La Cumbre, entre Santiago y Puerto Plata, cuando regresaban después de visitar a su esposo y al de su hermana María Teresa en la fortaleza de Puerto Plata, donde se encontraban presos.

Honor a su memoria

En memoria de las hermanas Mirabal, se conmemora cada 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por resolución oficial de la ONU aprobada el 7 de febrero de 2000.