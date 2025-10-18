Ministerio de Defensa a través UNADE fortalecen la cultura de defensa y el compromiso nacional desde la frontera

Dajabón, República Dominicana. – En un acto cargado de profundo sentido patriótico y académico, el Ministerio de Defensa, a través de la Universidad Nacional para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (UNADE), desarrolló una significativa jornada en la zona fronteriza con el propósito de fortalecer la cultura de defensa nacional en el personal militar de las Fuerzas Armadas, las autoridades gubernamentales y demás integrantes de la sociedad apostado en esta región estratégica del país.

Esta iniciativa busca fomentar la comprensión y aplicación de los conceptos de seguridad y defensa en todos los niveles jerárquicos gubernamentales y no gubernamentales, promoviendo que cada miembro de las Fuerzas Armadas y todos los sectores de la sociedad reconozca el valor de su rol desde la formación básica hasta los niveles de dirección en la protección de los intereses y objetivos nacionales.

El acto fue encabezado por el inspector general e las Fuerzas Armadas, mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario, ERD., en representación del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, junto a la gobernadora civil de la provincia Dajabón, licenciada Severina Gil Carreras, y el rector de la UNADE, mayor general Dr. Rafael Vásquez Espínola, ERD.

Lea más: Autor de tiroteo de la UASD: «Confío en la justicia, soy una víctima»

El rector de la UNADE, ofreció palabras de bienvenida donde resaltó el compromiso patriótico de las Fuerzas Armadas en la defensa integral de la nación, destacando que “la educación integral es la base del pensamiento estratégico que sostiene la independencia y la soberanía nacional”.

La jornada incluyó dos conferencias magistrales de alto valor académico e histórico. La primera, sobre “Seguridad y Defensa Nacional”, la cual estuvo a cargo del coronel Humberto Alberti Santana Díaz, ERD, vicerrector académico de la UNADE, quien abordó los desafíos contemporáneos que enfrenta la defensa de la soberanía dominicana. La segunda, titulada “La Batalla de Beller”, la cual fue impartida por el coronel historiador Sócrates Suazo Ruiz, ERD, director de Historia del Ministerio de Defensa, quien resaltó el heroísmo y la identidad nacional que marcaron este hito histórico.

Durante el acto, la gobernadora Severina Gil Carreras expresó sus palabras de agradecimiento por esta trascendente iniciativa conjunta del Ministerio de Defensa a través de la UNADE, resaltando su importancia para el fortalecimiento institucional y el desarrollo de la conciencia civil y militar en la frontera.

El discurso central estuvo a cargo del mayor general Colón Rosario, quien reafirmó el compromiso del Ministerio de Defensa con la formación permanente del soldado dominicano y con la consolidación de una frontera segura, digna y en paz para contribuir al desarrollo de la nación dominicana.

Al concluir el acto, el inspector general FF.AA., y el rector de la UNADE entregaron un certificado de reconocimiento a la gobernadora Severina Gil Carreras, en agradecimiento por su apoyo y compromiso con el desarrollo de esta importante jornada.

También participaron en este encuentro patriótico el alcalde del municipio de Dajabón, Santiago Riverón; el general de brigada José Rodríguez Coste, director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT); varios rectores de universidades, así como autoridades de civiles, además de los vicerrectores de la UNADE, oficiales superiores, subalternos, suboficiales, alistados, asimilados militares activos y en la honrosa condición de retiro, estudiantes de diferentes centros educativos, junto a distinguidos invitados especiales.

Con actividades como esta, la Universidad Nacional para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” reafirma su misión de ser un pilar académico y estratégico al servicio de la patria, promoviendo la formación integral de líderes civiles y militares, así como el fortalecimiento de los valores que sustentan la identidad y la soberanía dominicana.