A raíz de las denuncias realizadas por el exdirector de Asuntos Internos de las Fuerzas Armadas, coronel Rafael Antonio Morales Herrero, sobre la supuesta existencia de un entramado criminal conformado por altos mandos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y la circulación de la cancelación de su visado, el Ministerio de Defensa informó que ha dispuesto una investigación disciplinaria.

La institución indicó en un comunicado que, «en cumplimiento a los procedimientos establecidos en la ley orgánica y reglamentos vigentes, la conformación de una comisión de alto nivel de las Fuerzas Armadas para investigar, desde el ámbito disciplinario las responsabilidades, ante la presunta revelación indebida de informaciones altamente sensitivas relacionadas con operaciones encubiertas en curso, cuyo contenido podría comprometer el resultado de las mismas».

El Ministerio de Defensa reiteró «que cualquier violación a las normas será sancionada con el máximo rigor conforme a lo establecido en los reglamentos y disposiciones vigentes».

La denuncia de Morales Herrero

El coronel Morales Herrero formalizó ante la Procuraduría General de la República una denuncia sobre un presunto entramado criminal conformado por altos mandos de la DNCD, el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y la Dirección de Seguridad de la Procuraduría General, a quienes acusa de corrupción, narcotráfico y persecución interna.

La querella fue presentada ante la procuradora Yeni Berenice Reynoso y el director de Persecución, Wilson Camacho, acompañada de documentos, informes confidenciales y solicitudes de investigación. Morales Herrero asegura que su denuncia responde al llamado del presidente Luis Abinader a denunciar la corrupción.

Víctima de persecución interna

El coronel sostiene que fue objeto de una operación interna para descalificarlo como posible futuro presidente de la DNCD, mediante audios falsos que lo implicaban con narcotraficantes y versiones manipuladas divulgadas a la DEA y la CIA. Producto de esto, se le revocó la visa a él, su esposa y sus dos hijas de 7 y 3 años.

