Ministerio de Defensa abre investigación disciplinaria tras denuncia del coronel Rafael Antonio Morales Herrero

  • Hoy
Ministerio de Defensa abre investigación disciplinaria tras denuncia del coronel Rafael Antonio Morales Herrero

A raíz de las denuncias realizadas por el exdirector de Asuntos Internos de las Fuerzas Armadas, coronel Rafael Antonio Morales Herrero, sobre la supuesta existencia de un entramado criminal conformado por altos mandos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y la circulación de la cancelación de su visado, el Ministerio de Defensa informó que ha dispuesto una investigación disciplinaria.

La institución indicó en un comunicado que, «en cumplimiento a los procedimientos establecidos en la ley orgánica y reglamentos vigentes, la conformación de una comisión de alto nivel de las Fuerzas Armadas para investigar, desde el ámbito disciplinario las responsabilidades, ante la presunta revelación indebida de informaciones altamente sensitivas relacionadas con operaciones encubiertas en curso, cuyo contenido podría comprometer el resultado de las mismas».

El Ministerio de Defensa reiteró «que cualquier violación a las normas será sancionada con el máximo rigor conforme a lo establecido en los reglamentos y disposiciones vigentes».

Lea más: Exdirector asuntos internos FFAA denuncia corrupción

La denuncia de Morales Herrero

El coronel Morales Herrero formalizó ante la Procuraduría General de la República una denuncia sobre un presunto entramado criminal conformado por altos mandos de la DNCD, el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y la Dirección de Seguridad de la Procuraduría General, a quienes acusa de corrupción, narcotráfico y persecución interna.

La querella fue presentada ante la procuradora Yeni Berenice Reynoso y el director de Persecución, Wilson Camacho, acompañada de documentos, informes confidenciales y solicitudes de investigación. Morales Herrero asegura que su denuncia responde al llamado del presidente Luis Abinader a denunciar la corrupción.

Víctima de persecución interna

El coronel sostiene que fue objeto de una operación interna para descalificarlo como posible futuro presidente de la DNCD, mediante audios falsos que lo implicaban con narcotraficantes y versiones manipuladas divulgadas a la DEA y la CIA. Producto de esto, se le revocó la visa a él, su esposa y sus dos hijas de 7 y 3 años.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Ministerio de Defensa abre investigación disciplinaria tras denuncia del coronel Rafael Antonio Morales Herrero
Ministerio de Defensa abre investigación disciplinaria tras denuncia del coronel Rafael Antonio Morales Herrero
14 agosto, 2025
Narcotráfico: 43 paquetes presumiblemente de cocaína descubiertos en Boca Chica
Narcotráfico: 43 paquetes presumiblemente de cocaína descubiertos en Boca Chica
11 agosto, 2025
Persecución por aire, mar y tierra termina con incautación de más de 1.5 toneladas de droga
Persecución por aire, mar y tierra termina con incautación de más de 1.5 toneladas de droga
29 julio, 2025
Realizan ‘Tarde de té’ por los niños con falcemia
Realizan ‘Tarde de té’ por los niños con falcemia
22 julio, 2025
En el Día Mundial del Perro, la DNCD rinde tributo a sus agentes caninos retirados
En el Día Mundial del Perro, la DNCD rinde tributo a sus agentes caninos retirados
21 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, miércoles 13 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 13 de agosto de 2025

¿Hacia dónde va el PRM?

¿Hacia dónde va el PRM?

El espejo del pasado

El espejo del pasado

La ruta para el desarrollo del Sur

La ruta para el desarrollo del Sur

La Vega requiere de la unidad de su liderazgo

La Vega requiere de la unidad de su liderazgo

El Metro de Santo Domingo: columna vertebral del transporte colectivo

El Metro de Santo Domingo: columna vertebral del transporte colectivo

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo