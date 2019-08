Ministerio de Educación y Fundación Pedro Martínez desarrollarán la “Ciudad Deportiva Escolar”

El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, reveló que en los próximos días firmará un convenio con la fundación que dirige el ex lanzador de Grandes Ligas e inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro Martínez, para desarrollar en la comunidad de Manoguayabo, lo que se ha denominado como “Ciudad Deportiva Escolar”.

Peña Mirabal dijo estar emocionado por empezar a darle forma a la “gran iniciativa” presentada por Martínez, la cual impactaría positivamente a cientos de niños que practican béisbol en la referida comunidad del municipio Santo Domingo Oeste, y que necesitan también enfocarse en los estudios.

Detalló que la “Ciudad Deportiva Escolar” será una realidad, gracias a sus creadores de la Fundación Pedro Martínez, y que contará con el apoyo incondicional de la Revolución Educativa que impulsa el presidente Danilo Medina.

“Nosotros estamos en estos momentos en una firma de un convenio con la Fundación Pedro Martínez. Vamos a desarrollar en Manoguayabo una especie de Ciudad Deportiva Escolar que atenderá con escolaridad a cientos de niños y adolescentes soñadores de alcanzar su sueño de jugar en las ligas mayores”, precisó.

Aseguró que todas las iniciativas, como la presentada por Martínez, destinadas a favorecer a los niños, niñas y adolescentes, tendrán siempre total acogida y apoyo en el Minerd.

“Esta es otra valiosa iniciativa que estamos trabajando conjuntamente con esa gloria nuestra como es Pedro Martínez, conjugando su buena voluntad de impulsar la educación y los deportes en la comunidad que le vio nacer”, refirió.

Expuso que “esta iniciativa se inscribe en el sueño de nuestro presidente Danilo Medina de sembrar el país de espacios de desarrollo para que ningún niño, niña, adolescente o joven quede fuera de las aulas, y que pueda alcanzar su desarrollo”.

Destacó que el Minerd siempre estará abierto para todo el que quiera desarrollar iniciativas como ésta en el país; “como gobierno estamos decididos a brindar el apoyo que sea necesario”

-Objetivos del proyecto

Peña Mirabal reiteró que la intención es que los prospectos que son captados por las academias o clubes para su incorporación a las Grandes Ligas, no abandonen sus estudios durante ese trayecto.

Recordó que es mínimo el porcentaje de jóvenes que llegan a las Mayores, por lo que, si el muchacho no se prepara también en términos académicos, no tendrá posibilidades de reencausar su vida con éxito, cayendo en una indeseada frustración.

“Por eso saludamos esta iniciativa de nuestro Pedro El Grande en favor de su comunidad de Manoguayabo y sectores aledaños, decidido a poner la educación en manos de los jugadores de béisbol que sueñan con alcanzar las Grandes Ligas”, sostuvo Peña Mirabal.

Visitará terrenos

El funcionario informó que en los próximos días visitará los terrenos donados por Martínez en Manoguayabo para la edificación de la “Ciudad Deportiva Escolar”.

Recientemente, el presidente Medina garantizó apoyo firme, seguimiento y atención a los niños, adolescentes y jóvenes que aspiran a la carrera del béisbol de Grandes Ligas y, con ello, hacer realidad su sueño e ilusión, sin que abandonen la escuela ni los programas de educación.

La afirmación del mandatario se produjo tras recibir en su despacho del Palacio Nacional al comisionado de Mayor League Baseball (MLB), Robert D. Manfred Jr y a la embajadora de los Estados Unidos en el país, Robin Bernstein. En el encuentro participó, además, Martínez, quien dijo que “a partir de este día el país ha dado un gran paso de avance, que es proteger, educar y, al mismo tiempo, con firmeza, llevar a que esos muchachos sean protegidos y educados”.

También participaron los ministros de Deportes, Danilo Díaz y de Educación, Peña Mirabal.